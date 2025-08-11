Uzina rusă de componente pentru rachete, atacată de Ucraina

Drone cu rază lungă de acţiune au lovit în noaptea de duminică spre luni uzina din Arzamas, din regiunea Nijni Novgorod, în vestul Federaţiei Ruse, care produce componente pentru rachetele X-32 şi X-101, au declarat pentru Ukrainskaia Pravda surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

Conform datelor preliminare, cel puţin patru drone au lovit capacităţile fabricii.

Această uzină produce aparate giroscopice, sisteme de control, computere de bord şi componente de sisteme în special pentru rachetele X-32 şi X-101.

Presa rusă informase luni că drone au atacat o uzină de componente electronice din oraşul Arzamas, regiunea Nijni Novgorod.

SBU a promis că va continua să lovească întreprinderile din industria militară rusă, potrivit Ukrainskaia Pravda.