Vaccinul anti-covid al grupului Johnson&Johnson va fi livrat în Europa începând cu 19 aprilie

Vaccinul impotriva COVID-19 al grupului american Johnson&Johnson va fi livrat in Europa incepand cu 19 aprilie, a anuntat luni societatea, relateaza AFP, citat de Jurnalul de Argeş.

Acest vaccin a fost, la jumatatea lui martie, al patrulea care a obtinut unda verde din partea Agentiei europene pentru medicamente (EMA), dupa cele de la Pfizer-BioNTech, Moderna si AstraZeneca. El este in prezent administrat doar in SUA si Africa de Sud, dar a fost aprobat si in Canada.

Pentru a putea creste productia si a raspunde cererii, Johnson&Johnson a incheiat in ultimele luni mai multe acorduri cu laboratoare si subcontractanti din Europa, care vor raspunde atat de respectarea compozitiei serului, cat si de ambalarea sa in flacoane. Este vorba despre Sanofi, in Franta, de Catalent in Italia si de IDT Biologika in Germania.

Substanta activa, care asigura eficacitatea vaccinului, va proveni de la situl Johnson&Johnson de la Leiden, din Olanda.

UE, care a facut o comanda de 200 de milioane de doze la laboratorul american (cu o optiune pentru 200 de milioane de doze suplimentare), ar urma sa primeasca in al doilea trimestru circa 55 de milioane de doze, a explicat la jumatatea lui martie Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene. Laboratorul, in ceea ce-l priveste, nu a facut public calendarul exact al livrarilor.