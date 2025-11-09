Veniturile celor mai mari companii din Europa de Sud-Est au scăzut pentru al doilea an consecutiv

Veniturile celor mai mari 100 de companii din Europa de Sud-Est (SEE) au scăzut pentru al doilea an consecutiv în 2024, în contextul creşterii economice lente din regiune şi al cererii externe reduse, potrivit clasamentului anual SEE TOP 100 realizat de SeeNews.

Vânzările combinate ale celor mai importante companii nefinanciare din regiune au totalizat 192,1 miliarde de euro (221,1 miliarde de dolari), în scădere cu 3,2% faţă de anul precedent. Profitul total al acestora s-a diminuat cu 16%, ajungând la 8,8 miliarde de euro, se arată în raportul SeeNews.

Clasamentul include companii din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Macedonia de Nord, Moldova, Muntenegru, România, Serbia şi Slovenia. Aproximativ o treime dintre firmele din top au raportat venituri mai mici, iar 15 au încheiat anul pe pierdere. Pragul de intrare în clasament a coborât pentru al doilea an consecutiv, la 878,9 milioane de euro.

OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol şi gaze din România, deţinut majoritar de grupul austriac OMV, şi-a păstrat poziţia de lider pentru al patrulea an consecutiv, deşi veniturile au scăzut cu 13%, până la 6,7 miliarde de euro. Compania a compensat însă printr-un profit net în creştere cu 5%, ajungând la 833 de milioane de euro, cel mai ridicat din regiune.

Sectorul comerţului cu amănuntul şi angro a fost printre puţinele domenii cu evoluţii pozitive în 2024. Veniturile combinate ale retailerilor şi distribuitorilor au crescut cu 12%, până la 53,4 miliarde de euro, pe fondul majorării veniturilor populaţiei. Industria de retail a generat peste un sfert din totalul veniturilor companiilor incluse în topul SEE, fiind aproape la acelaşi nivel cu sectorul petrolier şi gazier, notează SeeNews.