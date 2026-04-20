Vicepreşedintele Iranului: „Securitatea Strâmtorii Ormuz nu poate fi gratuită fără exporturi libere de petrol”

Vicepreşedintele Iranului a declarat că securitatea în Strâmtoarea Ormuz nu poate fi considerată un bun „gratuit”, în contextul în care exporturile de petrol ale Teheranului sunt restricţionate, potrivit unei postări publicate pe platforma X.

Acesta a subliniat că nu este sustenabil ca Iranului să i se limiteze exporturile de petrol, în timp ce alte state continuă să beneficieze de securitatea rutelor maritime fără a suporta costuri, potrivit aceleiaşi surse.

„Securitatea Strâmtorii Ormuz nu este gratuită. Nu se poate restricţiona exportul de petrol al Iranului şi, în acelaşi timp, să se aştepte securitate gratuită pentru alţii”, a afirmat vicepreşedintele Iranului, conform postării publicate pe platforma X.

„Alegerea este clară: fie o piaţă liberă a petrolului pentru toţi, fie riscul unor costuri semnificative pentru toţi”, a transmis acesta, conform sursei citate.

De asemenea, vicepreşedintele Iranului a afirmat că stabilitatea preţurilor globale la combustibili depinde de încetarea „garantată şi durabilă” a presiunilor economice şi militare exercitate asupra Iranului şi a aliaţilor săi, potrivit postării de pe platforma X.