Vinicius Jr., vizat de scandări rasiste înaintea meciului cu Albacete

Scandări rasiste împotriva atacantului brazilian al echipei Real Madrid, Vinícius Jr, au fost auzite miercuri în faţa stadionului Carlos Belmonte, înaintea meciului din Cupa Spaniei împotriva formaţiei Albacete, relatează Reuters.

Un grup adunat lângă stadionul din oraşul Albacete a scandat insulte la adresa jucătorului de 25 de ani, care a fost victima repetată a rasismului în Spania în timpul meciurilor.

«Gata cu rasismul, este complet ruşinos. Nu este imaginea care reprezintă oamenii din Albacete sau clubul», a postat Albacete pe reţelele de socializare.

Vinícius a fost inclus în echipa titulară a lui Álvaro Arbeloa pentru meciul din optimile de finală.

În mai 2025, cinci persoane au fost condamnate la închisoare într-o hotărâre istorică în Spania, care a condamnat insultele rasiste într-un stadion de fotbal ca fiind o infracţiune motivată de ură, după ce Vinícius a fost insultat în timpul victoriei Real Madrid cu 2-0 asupra Real Valladolid în 2022.

Din 2022, au fost înregistrate 18 plângeri legale pentru comportament rasist împotriva lui Vinicius. Real Madrid nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la ultimul incident de miercuri.

Vinicius şi-a exprimat în trecut dezamăgirea faţă de ceea ce el descrie ca fiind răspunsuri inadecvate din partea organismelor de conducere.