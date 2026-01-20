Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Virgil Popescu: "Astăzi am votat pentru adoptarea unui set de reguli, cunoscut sub numele de «al 28-lea regim»"

S.B.
Politică / 20 ianuarie, 15:27

Virgil Popescu: "Astăzi am votat pentru adoptarea unui set de reguli, cunoscut sub numele de «al 28-lea regim»"

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu anunţă marţi că a votat pentru adoptarea unui set unic de reguli armonizate, cunoscut sub numele de „al 28-lea regim”, menit să asigure condiţii de concurenţă echitabile pentru întreprinderile din întreaga Uniune Europeană, informează news.ro.

El arată că a susţinut şi va continua să susţină mediul privat din România, iar votul său contribuie la formularea unor recomandări esenţiale pentru viitoarea propunere a Comisiei Europene, privind un nou cadru juridic de sprijin pentru companiile din UE.

”The 28th Regime: un nou cadru juridic pentru companiile inovatoare! Astăzi am votat pentru adoptarea unui set unic de reguli armonizate, cunoscut sub numele de „al 28-lea regim”, menit să asigure condiţii de concurenţă echitabile pentru întreprinderile din întreaga Uniune Europeană”, scrie europarlamentarul PNL Virgil Popescu într-o postare pe Facebook.

”Avem nevoie de creştere economică, iar ca liberal cred cu tărie în mediul privat şi în capacitatea acestuia de a genera prosperitate. Am susţinut şi voi continua să susţin mediul privat din România, iar votul meu de astăzi contribuie la formularea unor recomandări esenţiale pentru viitoarea propunere a Comisiei Europene, privind un nou cadru juridic de sprijin pentru companiile din UE”, mai declară Virgil Popescu.

Potrivit europarlamentarului PNL, prin acest cadru juridic propun crearea unei Societăţi Europene Unificate (S.UE), aplicabilă societăţilor cu răspundere limitată, nelistate la bursă, cu sediul într-unul dintre cele 27 de state membre.

”Înregistrarea unei S.UE ar urma să fie complet digitală, finalizată în maximum 48 de ore, cu un capital social minim de 1 euro”, explică eurodeputatul.

Popescu menţionează că, pentru a facilita funcţionarea acestui tip de societate în piaţa internă, inclusiv comunicarea digitală cu autorităţile şi accesul investitorilor la informaţii, se solicită crearea unui portal digital multilingv unic, operat de Comisia Europeană şi accesibil în toate statele membre.

”Ne propunem să facilităm accesul S.UE-urilor la investiţii, inclusiv prin mecanisme alternative de finanţare, asigurând totodată scheme de protecţie opţionale. Acestea pot include separarea drepturilor de vot de drepturile economice sau distribuirea profiturilor pe baza unor acorduri contractuale limitate ca durată sau valoare. De asemenea, am susţinut introducerea unor reguli clare pentru atragerea şi păstrarea talentelor de top, prin planuri de acţiuni pentru angajaţi şi opţiuni pe acţiuni, adaptate nevoilor startup-urilor şi scale-up-urilor”, subliniază europarlamentarul liberal.

El se referă şi la transfer de cunoştinţe şi soluţionare specializată a litigiilor. Astfel, S.UE-urile ar trebui să poată valorifica comercial cercetarea fundamentală, motiv pentru care propunem măsuri care să stimuleze cooperarea dintre IMM-uri, startup-uri, scale-up-uri şi instituţiile de cercetare din UE.

În plus, aceste companii ar trebui să beneficieze de un mecanism specializat şi accelerat de soluţionare a litigiilor, care ar putea funcţiona inclusiv în limba engleză, mai spune Virgil Popescu.

”Susţin cu fermitate debirocratizarea, consolidarea pieţei unice şi implementarea rapidă a acestui cadru legislativ, care va beneficia şi de o finanţare adecvată. Sunt convins că, prin aceste măsuri, tot mai multe IMM-uri şi start-up-uri din România vor avea şansa să se afirme şi să concureze cu succes la nivel european”, afirmă europarlamentarul.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.01.2026, 15:51)

    Bravoo!Era si timpul!Dar impozitele iin ce tara se platesc?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 ianuarie
Ediţia din 20.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0929
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3442
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4978
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8542
Gram de aur (XAU)Gram de aur660.2411

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb