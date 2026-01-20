Virgil Popescu: "Astăzi am votat pentru adoptarea unui set de reguli, cunoscut sub numele de «al 28-lea regim»"

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu anunţă marţi că a votat pentru adoptarea unui set unic de reguli armonizate, cunoscut sub numele de „al 28-lea regim”, menit să asigure condiţii de concurenţă echitabile pentru întreprinderile din întreaga Uniune Europeană, informează news.ro.

El arată că a susţinut şi va continua să susţină mediul privat din România, iar votul său contribuie la formularea unor recomandări esenţiale pentru viitoarea propunere a Comisiei Europene, privind un nou cadru juridic de sprijin pentru companiile din UE.

”The 28th Regime: un nou cadru juridic pentru companiile inovatoare! Astăzi am votat pentru adoptarea unui set unic de reguli armonizate, cunoscut sub numele de „al 28-lea regim”, menit să asigure condiţii de concurenţă echitabile pentru întreprinderile din întreaga Uniune Europeană”, scrie europarlamentarul PNL Virgil Popescu într-o postare pe Facebook.

”Avem nevoie de creştere economică, iar ca liberal cred cu tărie în mediul privat şi în capacitatea acestuia de a genera prosperitate. Am susţinut şi voi continua să susţin mediul privat din România, iar votul meu de astăzi contribuie la formularea unor recomandări esenţiale pentru viitoarea propunere a Comisiei Europene, privind un nou cadru juridic de sprijin pentru companiile din UE”, mai declară Virgil Popescu.

Potrivit europarlamentarului PNL, prin acest cadru juridic propun crearea unei Societăţi Europene Unificate (S.UE), aplicabilă societăţilor cu răspundere limitată, nelistate la bursă, cu sediul într-unul dintre cele 27 de state membre.

”Înregistrarea unei S.UE ar urma să fie complet digitală, finalizată în maximum 48 de ore, cu un capital social minim de 1 euro”, explică eurodeputatul.

Popescu menţionează că, pentru a facilita funcţionarea acestui tip de societate în piaţa internă, inclusiv comunicarea digitală cu autorităţile şi accesul investitorilor la informaţii, se solicită crearea unui portal digital multilingv unic, operat de Comisia Europeană şi accesibil în toate statele membre.

”Ne propunem să facilităm accesul S.UE-urilor la investiţii, inclusiv prin mecanisme alternative de finanţare, asigurând totodată scheme de protecţie opţionale. Acestea pot include separarea drepturilor de vot de drepturile economice sau distribuirea profiturilor pe baza unor acorduri contractuale limitate ca durată sau valoare. De asemenea, am susţinut introducerea unor reguli clare pentru atragerea şi păstrarea talentelor de top, prin planuri de acţiuni pentru angajaţi şi opţiuni pe acţiuni, adaptate nevoilor startup-urilor şi scale-up-urilor”, subliniază europarlamentarul liberal.

El se referă şi la transfer de cunoştinţe şi soluţionare specializată a litigiilor. Astfel, S.UE-urile ar trebui să poată valorifica comercial cercetarea fundamentală, motiv pentru care propunem măsuri care să stimuleze cooperarea dintre IMM-uri, startup-uri, scale-up-uri şi instituţiile de cercetare din UE.

În plus, aceste companii ar trebui să beneficieze de un mecanism specializat şi accelerat de soluţionare a litigiilor, care ar putea funcţiona inclusiv în limba engleză, mai spune Virgil Popescu.

”Susţin cu fermitate debirocratizarea, consolidarea pieţei unice şi implementarea rapidă a acestui cadru legislativ, care va beneficia şi de o finanţare adecvată. Sunt convins că, prin aceste măsuri, tot mai multe IMM-uri şi start-up-uri din România vor avea şansa să se afirme şi să concureze cu succes la nivel european”, afirmă europarlamentarul.