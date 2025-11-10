Visa şi Mastercard, aproape de o înţelegere cu comercianţii din SUA pentru reducerea comisioanelor

Gigantii americani ai plăţilor Visa şi Mastercard sunt aproape de un acord cu comercianţii din SUA, care ar prevedea reducerea comisioanelor percepute la tranzacţii şi acordarea unei mai mari libertăţi magazinelor de a respinge anumite tipuri de carduri, a relatat Wall Street Journal, citând surse apropiate discuţiilor.

Potrivit publicaţiei, Visa şi Mastercard ar urma să reducă comisioanele de interschimb, de regulă cuprinse între 2% şi 2,5% per tranzacţie, cu aproximativ o zecime de punct procentual, treptat, pe parcursul mai multor ani. În plus, regulile care obligă comercianţii să accepte toate cardurile unei reţele dacă acceptă unul ar putea fi relaxate.

Acordul, care ar putea fi anunţat în curând, ar introduce categorii distincte de carduri, precum carduri cu recompense, fără recompense sau comerciale, oferind retailerilor posibilitatea de a refuza tipuri specifice în funcţie de costurile asociate.

Negocierile vizează închiderea unui litigiu lansat în 2005, în care comercianţii acuzau reţelele de plăţi că impun comisioane excesive şi reguli restrictive ce îi împiedică să orienteze clienţii spre metode de plată mai ieftine.

Anul trecut, Visa şi Mastercard au acceptat un acord estimat la 30 de miliarde de dolari, prin care s-au angajat să reducă comisioanele de tranzacţie cu 0,04 puncte procentuale timp de trei ani şi să menţină media sub nivelul actual pentru o perioadă de cinci ani.

Deşi ambele companii au negat orice abatere, noul compromis aflat în discuţie ar putea include şi reguli privind aplicarea de suprataxe pentru anumite tipuri de plăţi, potrivit surselor citate de Wall Street Journal.