Vlad Gheorghe: Bolojan rămâne hotărât, curentul „suveranist” creşte rapid

Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, a declarat joi că premierul „rezistă şi merge mai departe, mai determinat ca niciodată”, conform News.ro. Gheorghe a avertizat că, până în 2028, situaţia ar putea fi gravă dacă nu se ia în serios creşterea curentului izolaţionist, autodenumit „suveranist” în mod greşit, relatează sursa.

Întrebat la Europa FM despre rezistenţa premierului în funcţie, Gheorghe a spus: „Rezistă, fără îndoială. Chiar dacă unele lucruri sunt în urmă cu programul, rezistă şi merge mai departe. Este una dintre calităţile domnului Bolojan. Am fost deja obişnuiţi cu numeroasele ştiri false despre demisia sa, care au apărut vara trecută sau chiar ieri”, potrivit sursei.

Vlad Gheorghe a subliniat că premierul Ilie Bolojan „nu îşi dă demisia şi este mai determinat ca niciodată”, informează sursa.

Despre nemulţumirile din PNL şi votul din conducerea partidului, consilierul a spus că „teoriile care-l descriu pe Bolojan drept dictator sau încăpăţânat sunt fake news. Oamenii din partid votează cum consideră, nu după cum vrea domnul Bolojan, iar rata de succes nu e niciodată 100%”, a menţionat sursa.

Întrebat dacă în 2028 Bolojan va face istorie sau va fi istorie, Gheorghe a răspuns: „În 2028 o să fim cu toţii istorie dacă nu înţelegem că acest curent izolaţionist, autodenumit suveranist în mod greşit, creşte rapid. A depăşit şi se menţine peste 40%. Dacă politicienii pro-europeni nu conştientizează acest lucru, nu doar domnul Bolojan, ci toţi vom fi istorie”, potrivit News.ro.