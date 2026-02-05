Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Vlad Gheorghe: "PSD schimbă postura de la putere la opoziţie în aceeaşi zi, costurile politice afectează România"

O.S.
Politică / 5 februarie, 20:07

Sursa foto:FAcebook/Vlad Gheorghe

Sursa foto:FAcebook/Vlad Gheorghe

Consilierul premierului, Vlad Gheorghe, a afirmat joi că PSD „dimineaţa e la putere, iar seara, în prime-time, este în opoziţie”. El a subliniat că astfel de tensiuni interne în coaliţie cresc costurile împrumuturilor României, iar „toate aceste rachete politice ne afectează direct bugetul”, conform News.ro.

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, acum consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat joi, la Europa FM, că PSD îşi schimbă comportamentul în funcţie de momentul zilei, potrivit sursei.

Întrebat dacă PSD se află în prezent la guvernare sau în opoziţie, Gheorghe a răspuns: „Depinde la ce oră citiţi ştirile. Dimineaţa e la putere, seara, în prime-time, este în opoziţie”, a relatat sursa.

"Râdem şi glumim, dar pe bune, aşa cum a subliniat şi premierul ieri, fiecare «rachetă sol-sol» din coaliţie creşte costurile împrumuturilor României. Toate aceste rachete politice ne afectează direct bugetul. Nu mai avem timp şi nici spaţiu, economic sau politic, pentru astfel de comportamente. Mi-aş dori mai puţine rachete şi mai multă muncă, aşa cum a spus domnul Bolojan despre Spartanul: mai puţin claxon şi mai mult motor”, a declarat Vlad Gheorghe, conform News.ro.

Vlad Gheorghe a comentat şi prestaţia prezidenţială, subliniind că întotdeauna există loc de îmbunătăţire, potrivit sursei. El a afirmat că, la fel ca întreaga echipă de la Palatul Victoria, şi el poate face mai bine şi că întotdeauna există oameni mai competenţi care ar putea aduce rezultate mai bune, dar că unele condiţii nu au fost încă îndeplinite, informează News.ro. „Dacă eram toţi atât de buni, AUR nu avea 46%. Toţi avem de lucrat şi, într-o măsură sau alta, dezamăgim”, a spus Gheorghe, conform sursei.

Referitor la o posibilă apropiere a preşedintelui de PSD, el a subliniat că preocuparea sa principală este modul în care PSD-ul sabotează încrederea construită, subliniază sursa.

"Cred că rolul preşedintelui, şi al administraţiei prezidenţiale în general, este unul de echilibru. Ar trebui să funcţioneze ca o «Elveţie», neutră, dacă tot folosim această comparaţie. Nu îl percep ca fiind apropiat de vreo formaţiune politică, deşi uneori, firesc, pot apărea semne că are afinităţi cu USR sau cu anumite aspecte mai «umane», ca să spun aşa”, a explicat Vlad Gheorghe, conform sursei menţionate anterior.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 februarie
Ediţia din 05.02.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0945
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3209
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5565
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8730
Gram de aur (XAU)Gram de aur678.2085

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb