Vlad Gheorghe: "PSD schimbă postura de la putere la opoziţie în aceeaşi zi, costurile politice afectează România"

Consilierul premierului, Vlad Gheorghe, a afirmat joi că PSD „dimineaţa e la putere, iar seara, în prime-time, este în opoziţie”. El a subliniat că astfel de tensiuni interne în coaliţie cresc costurile împrumuturilor României, iar „toate aceste rachete politice ne afectează direct bugetul”, conform News.ro.

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, acum consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat joi, la Europa FM, că PSD îşi schimbă comportamentul în funcţie de momentul zilei, potrivit sursei.

Întrebat dacă PSD se află în prezent la guvernare sau în opoziţie, Gheorghe a răspuns: „Depinde la ce oră citiţi ştirile. Dimineaţa e la putere, seara, în prime-time, este în opoziţie”, a relatat sursa.

"Râdem şi glumim, dar pe bune, aşa cum a subliniat şi premierul ieri, fiecare «rachetă sol-sol» din coaliţie creşte costurile împrumuturilor României. Toate aceste rachete politice ne afectează direct bugetul. Nu mai avem timp şi nici spaţiu, economic sau politic, pentru astfel de comportamente. Mi-aş dori mai puţine rachete şi mai multă muncă, aşa cum a spus domnul Bolojan despre Spartanul: mai puţin claxon şi mai mult motor”, a declarat Vlad Gheorghe, conform News.ro.

Vlad Gheorghe a comentat şi prestaţia prezidenţială, subliniind că întotdeauna există loc de îmbunătăţire, potrivit sursei. El a afirmat că, la fel ca întreaga echipă de la Palatul Victoria, şi el poate face mai bine şi că întotdeauna există oameni mai competenţi care ar putea aduce rezultate mai bune, dar că unele condiţii nu au fost încă îndeplinite, informează News.ro. „Dacă eram toţi atât de buni, AUR nu avea 46%. Toţi avem de lucrat şi, într-o măsură sau alta, dezamăgim”, a spus Gheorghe, conform sursei.

Referitor la o posibilă apropiere a preşedintelui de PSD, el a subliniat că preocuparea sa principală este modul în care PSD-ul sabotează încrederea construită, subliniază sursa.

"Cred că rolul preşedintelui, şi al administraţiei prezidenţiale în general, este unul de echilibru. Ar trebui să funcţioneze ca o «Elveţie», neutră, dacă tot folosim această comparaţie. Nu îl percep ca fiind apropiat de vreo formaţiune politică, deşi uneori, firesc, pot apărea semne că are afinităţi cu USR sau cu anumite aspecte mai «umane», ca să spun aşa”, a explicat Vlad Gheorghe, conform sursei menţionate anterior.