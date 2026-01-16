Volei feminin: CSO Voluntari, calificare în faza play-off a CEV Cup

Vicecampioana CSO Voluntari s-a calificat joi, pe teren propriu, în faza play-off a CEV Cup, după ce a învins formaţia VfB Suhl Thuringen, scor 3-0, şi a câştigat şi ”setul de aur”, în manşa retur din optimi. Echipa germană a eliminat-o pe Dinamo Bucureşti în turul anterior.

Scorul pe seturi a fost 25-23, 30-28, 25-23.

În tur, echipa germană s-a impus cu 3-1, pe seturi 25-23, 18-25, 18-25, 25-20, astfel că a fost nevoie de jucarea ”setului de aur”, care a revenit vicecampioanei României, cu 15-10.

CSO Voluntari se va duela în faza play-off cu Moya Radomka Radom (Polonia).

În turul anterior, CSO Voluntari a eliminat pe Las Palmas (3-1 şi 3-1), iar VfB Suhl Thuringen a trecut de Dinamo Bucureşti (3-1 şi 2-3).