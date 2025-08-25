Volodimir Zelenski îi mulţumeşte lui Nicuşor Dan: Ucraina preţuieşte livrările României de echipament defensiv

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, printr-un mesaj publicat pe platforma X, că Ucraina apreciază sprijinul constant şi livrările „vitale” de echipament defensiv oferite de România. Mesajul a fost publicat duminică, cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei, alături de alte mulţumiri adresate liderilor care au transmis felicitări Kievului. Zelenski a ataşat şi imagini cu scrisorile primite de la şefii de stat şi de guvern.

„Apreciez scrisoarea plină de prietenie a preşedintelui Nicuşor Dan. Ucraina şi România se confruntă cu aceleaşi provocări de securitate şi acţionăm împreună pentru a le contracara. Sprijinul şi livrările României de echipament defensiv, care ne ajută să protejăm oraşele şi comunităţile, sunt cu adevărat vitale. Împreună lucrăm pentru o pace durabilă”, a scris Zelenski.

În mesajul său către Kiev, preşedintele României a reafirmat că „România va rămâne un partener ferm şi predictibil pentru Ucraina, atât în domeniul securităţii, cât şi în procesul de reconstrucţie şi integrare europeană”. Nicuşor Dan a subliniat că Bucureştiul va continua să ofere sprijin cuprinzător Ucrainei, inclusiv în dosarul de aderare la UE, şi va contribui la implementarea deciziilor NATO.

Şeful statului român a condamnat atacurile „barbare” ale Rusiei asupra infrastructurii civile şi energetice ucrainene, subliniind că acestea încalcă flagrant dreptul internaţional şi principiile Cartei ONU. Totodată, el şi-a exprimat admiraţia pentru curajul poporului ucrainean şi a transmis un mesaj video în limba engleză, cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei.