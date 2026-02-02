Vrancea mizează pe Autostrada Moldovei pentru accelerarea dezvoltării economice

Construcţia Autostrăzii Moldovei (A7) începe să genereze efecte economice vizibile în judeţul Vrancea, unde administraţiile locale şi judeţene încearcă să valorifice oportunităţile create de noul coridor rutier. Investiţiile în infrastructură sunt privite ca principal motor de atragere a capitalului privat, de diversificare economică şi de consolidare a rolului strategic al municipiului Focşani în regiunea Moldovei.

Autorităţile locale consideră că noua autostradă schimbă fundamental poziţionarea judeţului pe harta investiţiilor, facilitând dezvoltarea logisticii, a industriei şi a serviciilor conexe transportului.

• Focşani, proiectat ca viitor hub logistic regional

Primarul municipiului Focşani, Cristi Misăilă, susţine că noua infrastructură rutieră a generat deja primele efecte economice, iar impactul va deveni semnificativ odată cu realizarea conexiunilor secundare.

Cristi Misăilă a scris pe Facebook: ”Autostrada Moldovei a transformat municipiul Focşani într-un hub logistic important care îşi va atinge potenţialul maxim odată cu realizarea drumului expres Focşani-Brăila. Prin asigurarea unei conectivităţi mai rapide, autostrada A7 ajută deja industria textilă locală care exportă 99% din producţie, ducând la reducerea timpului de livrare şi, implicit, a costurilor”.

Potrivit acestuia, administraţia locală a integrat noile perspective economice în strategia urbanistică a municipiului. Noul Plan Urbanistic General, aprobat în 2024, prevede extinderea zonelor dedicate investiţiilor productive.

Cristi Misăilă a precizat: ”Totodată, am ţinut cont de oportunităţile oferite de autostrada A7 atunci când am realizat noul Plan Urbanistic General (PUG), aprobat în 2024. Am atras în intravilanul municipiului 100 hectare în zona de nord-est a Focşaniului, fiind stabilite noi zone funcţionale pentru aceste suprafeţe unde pot fi realizate investiţii în spaţii de producţie, depozitare, servicii şi comerţ. Sunt zone dedicate activităţilor productive nepoluante, în apropierea autostrăzii A7, care deja atrag investiţii”.

Autorităţile municipale consideră că dezvoltarea infrastructurii logistice poate contribui la creşterea exporturilor locale, dar şi la atragerea de noi investiţii industriale, în special în sectoare cu valoare adăugată ridicată.

• Investiţii strategice la nivel judeţean

La nivelul administraţiei judeţene, strategia de valorificare a autostrăzii se concentrează pe pregătirea unor amplasamente destinate investiţiilor majore. Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Nicuşor Halici, a anunţat că a făcut ”primul pas concret şi important pentru atragerea investiţiilor majore şi pentru dezvoltarea durabilă a judeţului”. Potrivit acestuia, un teren de peste 200 de hectare din comuna Vânători, aflat în promiximitatea Autostrăzii Moldovei, a fost transferat în domeniul public al judeţului pentru realizarea unor investiţii strategice.

Nicuşor Halici a anunţat pe Facebook: ”Am făcut încă un pas concret şi important pentru atragerea investiţiilor majore şi pentru dezvoltarea durabilă a judeţului. Terenul identificat în comuna Vânători are un potenţial strategic major, fiind amplasat în proximitatea municipiului Focşani şi a autostrăzii A7. Interesul antreprenorial confirmă că această zonă poate deveni un motor de creştere economică, cu impact direct asupra pieţei muncii şi economiei locale. În plus, valorificarea terenului va genera venituri atât pentru bugetul judeţului, cât şi pentru bugetul local al comunei Vânători”.

Acesta susţine că autorităţile judeţene derulează un proces amplu de identificare a terenurilor disponibile pentru investitori, mizând pe dezvoltarea unor platforme economice integrate.

Nicuşor Halici a subliniat: ”Viziunea mea este clară: Vrancea trebuie să devină un judeţ atractiv pentru investitori - un judeţ care creează locuri de muncă şi oferă oportunităţi reale de dezvoltare economică, socială şi turistică. De aceea, am demarat un proces amplu de identificare a terenurilor disponibile pentru investiţii la nivelul localităţilor şi am transmis un mesaj ferm mediului de afaceri: Vrancea este deschisă investiţiilor şi oferă sprijin real celor care vor să construiască aici”.

• Infrastructura, principal vector de dezvoltare regională

Specialiştii în dezvoltare regională arată că autostrăzile generează efecte economice semnificative, în special în zonele unde sunt corelate cu politici publice active privind urbanismul, dezvoltarea industrială şi atragerea investiţiilor.

În cazul Vrancei, poziţionarea geografică la intersecţia Moldovei cu Muntenia poate transforma judeţul într-un nod logistic important, facilitând conexiunile dintre nord-estul României, Capitală şi porturile maritime.

Nicuşor Halici, preşedintele CJ Vrancea, a adăugat: ”Ne reafirmăm rolul de partener deschis şi corect al mediului de afaceri, susţinând atât investitorii, cât şi comunităţile locale. Sunt convins că doar printr-un parteneriat real între administraţie şi mediul privat putem creşte calitatea vieţii vrâncenilor şi asigura o dezvoltare echilibrată a judeţului. Vreau investiţii sustenabile, locuri de muncă bine plătite şi un viitor economic solid pentru Vrancea”.

Autostrada Moldovei traversează judeţul Vrancea pe o distanţă de aproximativ 80 de kilometri, împărţiţi în mai multe tronsoane principale. O parte dintre acestea sunt deja finalizate sau în faze avansate de execuţie, iar restul se află în diferite etape de construcţie.

Tronsoanele principale care traversează judeţul includ sectoarele Buzău-Focşani şi Focşani-Bacău, elemente esenţiale ale coridorului rutier care asigură legătura rapidă cu Capitala şi cu nordul Moldovei. Finalizarea etapizată a acestor segmente permite deja reducerea timpului de deplasare între Vrancea şi Bucureşti, consolidând fluxurile comerciale şi mobilitatea forţei de muncă.

Prin integrarea A7 în reţeaua naţională de transport, Vrancea devine mai bine conectată cu Bucureştiul, cu zona portuară Galaţi-Brăila şi cu coridoarele europene de transport, creând premisele pentru dezvoltarea unor lanţuri logistice şi industriale competitive la nivel regional.

Pe de altă parte, Drumul expres Focşani-Brăila este privit de autorităţile vrâncene ca un proiect complementar Autostrăzii A7, care ar putea amplifica avantajele logistice ale judeţului Vrancea. Realizarea acestei conexiuni rutiere ar facilita accesul rapid către zona portuară şi către coridorul economic Dunărea-Marea Neagră, consolidând poziţia Focşaniului ca punct strategic de transport şi stimulând atragerea investiţiilor în sectoare precum industria, comerţul şi turismul.