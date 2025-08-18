Walla: Ministrul apărării din Israel urmează să aprobe marţi planurile de preluare a oraşului Gaza

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, urmează să aprobe marţi planurile operaţionale pentru declanşarea unei ample operaţiuni de cucerire a oraşului Gaza, potrivit site-ului de ştiri Walla. Conform sursei, cel puţin 80.000 de soldaţi vor fi mobilizaţi pentru ocuparea oraşului din nordul Fâşiei Gaza, într-o misiune menită să distrugă întreaga infrastructură Hamas rămasă, precum şi „cele mai importante simboluri” ale grupării.

Planul, prezentat de şeful statului major general Eyal Zamir, este descris drept „foarte cuprinzător”, urmând să impună „un preţ foarte mare” Hamasului, dar implicând totodată riscuri majore pentru trupele israeliene. Potrivit relatărilor, Zamir a avertizat în mod repetat asupra pericolelor unei astfel de ofensive, care ar putea pune în pericol vieţile ostaticilor presupus reţinuţi în oraş, dar şi pe cele ale militarilor israelieni.

Observatorii atrag atenţia că operaţiunea riscă să agraveze criza umanitară deja severă din Gaza, unde majoritatea populaţiei a fost strămutată cel puţin o dată de la începutul războiului, declanşat ca reacţie la atacul Hamas din sudul Israelului, în octombrie 2023. Potrivit postului de radio israelian, evacuarea celor circa un milion de civili aflaţi acum în oraşul Gaza ar putea începe în cel mult două săptămâni.

În paralel, armata israeliană plănuieşte să avanseze şi în alte zone ale Fâşiei Gaza în zilele următoare, pentru a intensifica presiunea asupra Hamas. Între timp, SUA, Egipt şi Qatar continuă negocierile pentru un acord de încetare a focului şi eliberarea ostaticilor înainte de declanşarea ofensivei.