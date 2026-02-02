WDP: creştere stabilă a câştigurilor şi expansiune a spaţiilor logistice în 2025

WDP a înregistrat pentru 2025 un câştig EPRA pe acţiune de 1,53 euro, în creştere cu 2% faţă de anul precedent, menţinând o rată de ocupare ridicată, de 97,7%, conform unui comunicat remis redacţiei. Compania a semnat peste 550.000 m² de noi contracte de închiriere, atât în portofoliul existent, cât şi în proiectele aflate în dezvoltare, iar ponderea proiectelor pre-închiriate a depăşit 80%, se arată în comunicat.

Portofoliul companiei a fost reevaluat pozitiv cu 71,1 milioane euro, iar capitalurile proprii au crescut cu 279 milioane euro, subliniază comunicatul, iar WDP a obţinut un upgrade al ratingului Moody's la A3 şi a realizat o emisiune de obligaţiuni de 500 milioane euro.

Pentru România, WDP deţine un portofoliu de peste 2 milioane m² distribuit în peste 80 de locaţii, acoperind principalele centre urbane şi industriale, cu o cotă de piaţă estimată la 25% în segmentul spaţiilor logistice moderne, conform comunicatului. În 2025, compania a dezvoltat aproximativ 150.000 m² de spaţii logistice pre-închiriate, destinate clienţilor existenţi şi celor noi, subliniază sursa amintită.

Pentru 2026, WDP estimează un câştig EPRA pe acţiune de 1,60 euro şi un dividend pe acţiune de 1,29 euro, se specifică în comunicat.