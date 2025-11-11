Wonderful atrage o finanţare de 100 de milioane de dolari pentru a accelera adopţia agenţilor AI la nivel global

Compania Wonderful, specializată în dezvoltarea de platforme de agenţi AI pentru mediul de afaceri, a anunţat atragerea unei finanţări de serie A în valoare de 100 de milioane de dolari, condusă de fondul Index Ventures, cu participarea Insight Partners, IVP, Bessemer şi Vine Ventures, conform unui comunicat Wonderful. Noua rundă de investiţii vine la doar trei luni după o primă finanţare de 34 de milioane de dolari şi are ca scop accelerarea extinderii internaţionale şi a adopţiei agenţilor AI în companii din diverse industrii.

Fondată la începutul anului 2025, Wonderful a cunoscut o creştere rapidă datorită platformei sale avansate care permite companiilor să implementeze agenţi AI capabili să interacţioneze cu clienţii prin servicii de voce, chat şi e-mail, în toate limbile, inclusiv româna. În prezent, soluţiile companiei sunt utilizate deja în Italia, Elveţia, Ţările de Jos, Grecia, Polonia, România, Turcia, ţările Baltice, ţările Adriatice şi Emiratele Arabe Unite, urmând ca până la finalul anului să fie lansate şi în Germania, Austria, ţările nordice şi Portugalia.

„Promisiunea pe care agenţii AI o reprezintă este clară, dar punerea ei în practică şi, mai ales, în producţie, reprezintă o provocare uriaşă. Este nevoie de corelarea celei mai bune tehnologii din domeniu cu o implementare impecabilă, la faţa locului, alături de clienţi. Aceasta este abordarea Wonderful şi motivul care a determinat ritmul accelerat de adopţie observat pe diferite pieţe”, a declarat Bar Winkler, CEO şi co-fondator al companiei.

În România, Wonderful îşi consolidează prezenţa sub conducerea Luciei Stoicescu, Country Manager, care coordonează o echipă dedicată accelerării adopţiei inteligenţei artificiale în economia locală. „Suntem dedicaţi construirii unui ecosistem care să permită companiilor româneşti să beneficieze de un real avantaj competitiv prin integrarea agenţilor AI în procesele lor de business. Această abordare strategică le oferă companiilor locale posibilitatea de a se adapta rapid la schimbările pieţei, de a-şi reduce costurile şi de a se diferenţia prin inovare”, a explicat Lucia Stoicescu.

La nivel regional, extinderea Wonderful în Europa Centrală şi de Sud-Est este coordonată de Bogdan Putinică, care va superviza dezvoltarea parteneriatelor locale şi regionale. Compania vizează un impact economic concret pentru firmele din regiune, ajutându-le să îşi optimizeze operaţiunile, să reducă costurile şi să îşi crească satisfacţia clienţilor.

Fiecare agent AI dezvoltat prin platforma Wonderful este personalizat pentru piaţa în care activează - de la limbă şi norme culturale până la contextul legislativ. Integraţi complet în sistemele interne ale companiilor, aceşti agenţi gestionează zilnic zeci de mii de interacţiuni complexe, de la soluţionarea problemelor de facturare până la programări şi actualizări de conturi, cu o rată de rezolvare de peste 80% fără intervenţie umană.

„Wonderful a evoluat de la stadiul de concept la o companie globală în mai puţin de un an, ceea ce este extraordinar din orice perspectivă”, a afirmat Hannah Seal, parteneră în cadrul Index Ventures. „Organizaţiile nu caută doar agenţi AI, ci agenţi care funcţionează eficient pe toate pieţele şi în toate limbile. Claritatea obiectivelor şi execuţia impecabilă sunt motivele pentru care Wonderful se dezvoltă atât de rapid.”

Jeff Horing, co-fondator şi Managing Director al Insight Partners, a adăugat că „nivelul rapid de adopţie din multiple industrii demonstrează cât de valoroşi pot fi agenţii AI capabili să comunice fluent cu clienţii din diferite ţări. Wonderful are potenţialul de a redefini modul în care companiile interacţionează cu clienţii lor, la nivel global.”

Deşi primele aplicaţii s-au concentrat pe suportul clienţilor, Wonderful extinde acum utilizarea agenţilor AI şi în alte domenii, precum instruirea angajaţilor, creşterea vânzărilor, suport IT intern şi procesele de conformitate legislativă. Cu o abordare flexibilă şi o integrare completă în sistemele companiilor, platforma Wonderful se poziţionează drept una dintre cele mai dinamice iniţiative AI din Europa.