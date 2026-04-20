Xi Jinping: ”Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă”

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a declarat luni, în cadrul unei convorbiri telefonice cu prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, că Strâmtoarea Ormuz trebuie să „rămână deschisă”, potrivit televiziunii publice chineze CCTV, citată de AFP.

Declaraţia vine în contextul în care Iranul, după ce anunţase vineri reluarea traficului prin strâmtoare, a revenit asupra deciziei a doua zi, amplificând din nou tensiunile cu Statele Unite, pe fondul apropierii termenului-limită al armistiţiului convenit între cele două părţi.

Autorităţile de la Teheran au motivat schimbarea de poziţie prin menţinerea blocadei americane asupra porturilor iraniene, afirmând că aceasta a determinat reluarea unui „control strict” asupra tranzitului prin strâmtoare.

China se numără printre principalii beneficiari ai fluxurilor de petrol care tranzitează această rută strategică.

„Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă pentru navigaţia normală. Este în interesul comun al statelor din regiune şi al comunităţii internaţionale”, i-a transmis Xi Jinping prinţului Mohammed bin Salman, conform sursei citate.

Liderul de la Beijing a subliniat, de asemenea, că „China susţine instituirea unui armistiţiu imediat şi generalizat, sprijină toate iniţiativele care pot contribui la restabilirea păcii şi rămâne angajată în soluţionarea disputelor prin mijloace politice şi diplomatice”.

În acelaşi timp, persistă incertitudini privind organizarea unei noi runde de negocieri între Statele Unite şi Iran în Pakistan, după ce Teheranul nu a confirmat, pentru moment, participarea sa, iar Washingtonul a confiscat duminică un cargou iranian în Golful Oman.

AFP remarcă faptul că intervenţiile publice ale lui Xi Jinping pe tema conflictului din Orientul Mijlociu au fost rare de la izbucnirea ostilităţilor, pe 28 februarie, în urma atacurilor lansate de Israel şi Statele Unite asupra Iranului.