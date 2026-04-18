Zelenski: ”Ucraina crede că Rusia va încerca din nou să implice Belarusul în război”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că autorităţile de la Kiev consideră că Rusia face pregătiri care ar putea indica o nouă încercare de a atrage Belarusul în conflictul armat aflat în al patrulea an, transmite Reuters.

Potrivit liderului de la Kiev, informaţiile furnizate de serviciile de informaţii arată că, în apropierea frontierei cu Belarus, sunt realizate lucrări de infrastructură rutieră orientate spre teritoriul ucrainean, concomitent cu amenajarea unor poziţii de artilerie.

„Credem că Rusia va încerca din nou să implice Belarusul în războiul său”, a scris Zelenski pe Telegram.

Preşedintele ucrainean a precizat că Kievul a transmis mesaje de avertizare către conducerea de la Minsk, subliniind „disponibilitatea Ucrainei de a-şi apăra teritoriul şi independenţa”.