Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Zelenski: ”Ucraina îşi poate dubla producţia militară dacă primeşte fonduri”

S.B.
Internaţional / 14 aprilie, 18:44

Ucraina îşi produce majoritatea armelor necesare în războiul cu Rusia şi chiar şi-ar putea dubla producţia dacă aliaţii săi i-ar oferi finanţarea adecvată acestui scop, a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi la Berlin, unde a convenit cu Germania mai multe acorduri de colaborare militară şi a obţinut din partea guvernului german un angajament de finanţare pentru achiziţia a sute de noi rachete antiaeriene americane Patriot, informează Agerpres.

'Majoritatea armelor pe care Ucraina le foloseşte pentru diferite operaţiuni, de la lovituri împotriva ţintelor în profunzime, până la luptele din prima linie şi la apărarea aeriană, sunt acum fabricate în Ucraina', a spus Zelenski la o conferinţă de presă comună cu cancelarul german Friedricz Merz.

Preşedintele ucrainean a mai susţinut că producţia militară a Ucrainei poate fi chiar dublată dacă ar primi suficiente fonduri din partea ţărilor care o susţin în războiul cu Rusia. 'Pur şi simplu nu avem banii, dar am discutat aceasta într-o anumită măsură astăzi', a menţionat Zelenski.

Cu ocazia acestei vizite Germania şi Ucraina au convenit mai multe înţelegeri de cooperare în domeniul apărării, inclusiv un acord privind producţia de drone, despre care Zelenski a susţinut că ar putea deveni unul dintre cele mai mari de acest fel din Europa.

De partea sa, cancelarul german Friedrich Merz a lăudat industria de apărare a Ucrainei, despre care a spus că a devenit cea mai inovatoare. 'Prin sprijinul nostru, consolidăm atât capacităţile de apărare germane, cât şi cele europene, precum şi baza noastră industrială', a justificat el sprijinul substanţial oferit Ucrainei de Germania în acest război.

Germania este principalul furnizor de ajutor militar din Europa către Ucraina. De la începutul războiului, lansat de Rusia în februarie 2022, Germania a oferit Ucrainei ajutoare militare în valoare de circa 55 de miliarde de euro, plus 11,5 miliarde de euro prevăzute în bugetul pentru anul în curs.

O mare parte din acest ajutor a fost folosită pentru a finanţa achiziţiile de arme americane. Cu ocazia vizitei lui Zelenski, guvernul german a anunţat că va plăti pentru Ucraina sute de rachete Patriot, produse de compania americană Raytheon, şi de asemenea noi sisteme antiaeriene IRIS-T, produse de compania germană Diehl Defence.

Zelenski a mai declarat că echipe din ambele ţări încă lucrează la detaliile acordului privind dronele. 'Germania este unul dintre partenerii noştri majori, prin urmare sunt încrezător că vom avea unul dintre cele mai mari - probabil chiar cel mai mare - acorduri de acest fel, cel puţin din Europa', a apreciat el.

Ministerul german al Apărării a precizat că proiectul privind producţia de drone va presupune constituirea unei societăţi mixte care va furniza mii de drone armatei ucrainene. Berlinul a fost de asemenea de acord să investească sute de milioane de euro pentru a finanţa noi capacităţi ucrainene de atac în profunzimea teritoriului rus.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 14.04.2026, 19:28)

    Smiorc smiorc, rușnacii miei, bricșii planetei, polii sărăciei iau distanță. :

Ziarul BURSA

09 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 09 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

09 aprilie
Ediţia din 09.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0920
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3196
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5336
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8512
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.4576

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb