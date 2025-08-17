Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Zelenski: ”Vedem că Rusia respinge multe apeluri pentru o încetare a focului”

S.B.
Internaţional / 17 august, 09:45

Zelenski: ”Vedem că Rusia respinge multe apeluri pentru o încetare a focului”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare o încetare a focului, care, în opinia sa, „complică situaţia” pentru realizarea planului de pace dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, potrivit news.ro.

"Vedem că Rusia respinge multe apeluri pentru o încetare a focului şi încă nu a stabilit când va înceta să ucidă. Acest lucru complică situaţia. Dacă Rusia nu are voinţa de a executa un simplu ordin de a-şi opri loviturile, ar putea fi nevoie de eforturi majore pentru a face Rusia să dorească să pună în aplicare ceva mult mai important: coexistenţa paşnică cu vecinii săi pentru deceniile următoare", a scris Zelenski pe reţelele sale de socializare sâmbătă seara.

Luni, liderul ucrainean se va deplasa la Washington DC, unde preşedintele american Donald Trump a declarat că îl va îndemna pe Zelenski să accepte un acord de pace.

Comform CNN, preşedintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că doreşte să organizeze un summit trilateral între el, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin până vinerea viitoare.

Trump a precizat că va începe să lucreze la organizarea întâlnirii dacă discuţiile de luni, din Biroul Oval, cu Zelenski vor decurge bine. La întâlnirea de luni va participa şi vicepreşedintele SUA, JD Vance.

Oficialii europeni se aşteaptă ca cel puţin un alt lider european să se alăture discuţiilor de luni, dar încă nu este clar cine va fi acesta.

Opinia Cititorului ( 6 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Prostul scolii în data de 17.08.2025, 10:04)

    Măscăriciul de serviciu,a creat la sud și est niste clone competente,cu viziune in ...vizuină lupilor!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.08.2025, 10:44)

    Si noi vedem ca vrei sa declanșezi cel de-al 3-lea război mondial numai din ambiția ta de actor de mana a șaptea, complexat și vicios, de a intra in istorie cu orice preț. Sau măcar de a continua războiul ca sa îți acoperi gafele și corupția, distrugerea poporului ucrainean care nu te mai vrea. Lasa drogurile și revino le realitate. Da înapoi ce ai furat și poate vei obține puțină clemență.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.08.2025, 10:57)

    Actorasul planetar,joaca rolul luptatorului ptr. PACE,

    ce ch araghios,toata lumea stie ca daca se face pace, 

    el si gasca lui,pierd cel putin puterea si banutii,

    asa ca nu inghitim textele slabute de propaganda. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 3.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
      (mesaj trimis de anonim în data de 17.08.2025, 11:00)

      ...mai mult, el va fi judecat si pedepsit pentru ce a facut din țara aia

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.08.2025, 10:59)

    Uite cine e Zelenski, ce a facut el din Ucraina:

    - a pierdut deja peste 20 % din teritoriu inclusiv partea cu metale rare care e la rusi 

    - a pierdut 40-50 % din populatie  

    - este in faliment economic oficial,  

    fara banutii cadou din occident nu mai pot plati salarii/pensii nici macar sa i spele latrina din buncar 

    - nu a fost primit in NATO si UE  

    - a vandut deja aproape toate bogatiile naturale a tarii  

    - sa indatorat ptr. urmatorii 1000 de ani  

    - si vandut si poporul care sufera si e ucis datorita lui 

    - duce cu forta pe front bolnavii din spitale si pensionarii pe care ii vaneaza  

    - nu vrea sa faca pace ca sa nu fie judecat de inalta tradare si genocid impotriva propriului popor, criminal mai mare ca Hitler  

    - uite cum arata ucraina morman de moloz 

    slava ukri 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    5.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.08.2025, 11:15)

    Cedarea de teritorii iese din calcul .Nu au murit sute de mii de ucraineni ca sa faca Zelenski pace cu Putin , oricit de mult ar cere Trump , Ucraina europeana va lupta alaturi de noi toti .Avem tehnologia viitorului , banii necesari si mindria de a fi europeni .500 de milioane de cetateni pus aliatii lor nu vor accepta ca Rusia sa cistige .

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

