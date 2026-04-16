Zelenski: „Aproape 700 de drone şi 19 rachete balistice lansate de Rusia”; Antonio Costa: „Rusia trebuie să oprească acest război al terorii”

Rusia a lansat un nou atac aerian de amploare asupra Ucrainei, utilizând aproape 700 de drone şi 19 rachete balistice şi de croazieră, care au vizat în principal capitala Kiev, provocând victime şi distrugeri asupra unor clădiri rezidenţiale, potrivit unei postări publicate pe platforma X de preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Potrivit aceleiaşi surse, 636 de drone şi o parte dintre rachete au fost interceptate de apărarea antiaeriană ucraineană, însă nu toate, fiind înregistrate lovituri directe, inclusiv asupra unor locuinţe. Atacurile au provocat victime în oraşele Odesa, Kiev şi Dnipro, printre persoanele decedate aflându-se şi un copil în vârstă de 12 ani, iar aproximativ 100 de persoane au fost rănite în urma acestui atac, conform postării de pe X.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că „o altă noapte a demonstrat că Rusia nu merită nicio relaxare a politicilor globale şi nicio ridicare a sancţiunilor”, subliniind că Moscova „mizează pe război” şi că răspunsul trebuie să includă atât apărarea vieţilor „prin toate mijloacele disponibile”, cât şi exercitarea unei presiuni susţinute pentru obţinerea păcii, potrivit aceleiaşi surse.

Liderul ucrainean a mulţumit statelor care sprijină Ucraina „în mod prompt şi cuprinzător”, menţionând că au fost deja convenite noi acorduri cu Germania, Norvegia şi Italia pentru consolidarea apărării antiaeriene, în timp ce cu Ţările de Jos sunt în curs discuţii pentru livrări suplimentare de echipamente, potrivit postării publicate pe platforma X.

De asemenea, acesta a precizat că a primit un raport din partea comandantului Forţelor Aeriene ale Ucrainei privind amploarea atacului, reiterând necesitatea respectării angajamentelor de sprijin asumate de parteneri, inclusiv în cadrul formatului Ramstein şi pe plan bilateral, multe dintre acestea nefiind încă implementate, conform aceleiaşi surse.

Totodată, Volodimir Zelenski a anunţat că a dispus ca şeful Forţelor Aeriene să contacteze statele care s-au angajat anterior să furnizeze rachete pentru sistemele Patriot şi alte sisteme de apărare şi că aşteaptă un raport privind rezultatele acestor demersuri, potrivit postării de pe X.

La rândul său, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că Rusia a lansat „un nou atac îngrozitor” asupra unor ţinte civile din Ucraina, menţionând că oraşe precum Kiev, Dnipro, Odesa şi Harkiv au fost lovite cu „zeci de rachete balistice şi sute de drone”, în timp ce populaţia dormea în locuinţele sale, potrivit unei postări publicate pe platforma X.

Potrivit aceleiaşi surse, forţele ruse au efectuat în mod deliberat lovituri suplimentare asupra echipelor de intervenţie, în momentul în care acestea au ajuns la faţa locului pentru a salva vieţi.

La rândul său, Antonio Costa a transmis un mesaj de solidaritate faţă de victimele atacurilor şi familiile acestora şi a apreciat că, în condiţiile în care „războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a eşuat”, Moscova recurge la „terorizarea deliberată a civililor”, potrivit unei postări publicate pe platforma X.

Oficialul european a subliniat, în aceeaşi postare, că Rusia „trebuie să oprească acest război al terorii” şi a reiterat necesitatea unei „păci cuprinzătoare, juste şi durabile pentru Ucraina, bazate pe principiile Cartei ONU şi ale dreptului internaţional”. Totodată, acesta a arătat că Uniunea Europeană va continua să intensifice presiunea asupra Rusiei şi să acorde un sprijin ferm Ucrainei în apărarea sa împotriva agresiunii, potrivit postării publicate pe platforma X.