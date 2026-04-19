Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Zelenski anunţă că şapte persoane au murit în urma atacului de la Kiev

S.B.
Internaţional / 19 aprilie, 09:21

Zelenski anunţă că şapte persoane au murit în urma atacului de la Kiev

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat, sâmbătă, că în urma atacului de la Kiev au murit şapte persoane, inclusiv atacatorul, potrivit news.ro.

Acesta, născut în Rusia, ar fi dat foc unui apartament înainte de atacurile cu arma. Anchetatorii din cadrul Poliţiei Naţionale şi Serviciului de Securitate al Ucrainei examinează în prezent toate circumstanţele atacului.

"Anchetatorii din cadrul Poliţiei Naţionale şi Serviciului de Securitate al Ucrainei examinează în prezent toate circumstanţele atacului din Kiev împotriva unor civili obişnuiţi. Atacatorul a fost eliminat. Acesta a luat ostatici şi, în mod tragic, a ucis unul dintre ei. A împuşcat mortal încă patru persoane chiar pe stradă, iar o altă femeie a decedat la spital din cauza rănilor suferite. Transmit condoleanţe familiilor şi celor dragi ai victimelor. Patru ostatici au fost salvaţi. În prezent, au fost înregistrate paisprezece persoane rănite. Din păcate, acest număr ar putea creşte pe măsură ce oamenii continuă să solicite asistenţă medicală. Printre răniţi se află un băiat de 12 ani. Medicii îi acordă toată îngrijirea medicală necesară. Le dorim tuturor răniţilor o recuperare rapidă”, a precizat Zelenski.

S-a stabilit că atacatorul a dat foc unui apartament înainte de a ieşi în stradă cu o armă, a menţionat liderul ucrainean. "El fusese urmărit penal anterior pentru infracţiuni. Locuia de mult timp în regiunea Doneţk şi s-a născut în Rusia. Toate informaţiile disponibile despre el şi motivele din spatele acţiunilor sale sunt investigate temeinic. Fiecare detaliu trebuie verificat. Anchetatorii lucrează la mai multe ipoteze privind ceea ce s-ar fi putut întâmpla. Toate dispozitivele sale electronice, telefonul şi toate contactele sale vor fi examinate. Ministrul Afacerilor Interne al Ucrainei, Serviciul de Securitate al Ucrainei şi Procurorul General al Ucrainei vor informa publicul. Toate informaţiile verificate trebuie comunicate poporului nostru”, a explicat Zelenski.

"De asemenea, doresc să-mi exprim aprecierea faţă de toţi cei care au ajutat la faţa locului şi au salvat oamenii noştri - acordând asistenţă răniţilor şi ajutând poliţia. De asemenea, mulţumesc tuturor prietenilor noştri din întreaga lume care ne transmit condoleanţe. Este un lucru absolut, absolut îngrozitor - să pierzi oameni în acest fel într-o zi obişnuită, într-un oraş obişnuit. Veşnică pomenire celor care au fost ucişi”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Un bărbat a rănit şi a ucis oameni deschizând focul sâmbătă într-un cartier rezidenţial din Kiev, după care s-a baricadat într-un supermarket, unde a fost împuşcat mortal.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Mda
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 19.04.2026, 09:49)

    Un dezaxat comite niște crime oribile, iar Zele dă de înțeles că a făcut asta pentru că e născut în Rusia. Ăsta e nivelul măscăriciului planetar. Unul din ei. Sunt mai mulți.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

17 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 17 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

17 aprilie
Ediţia din 17.04.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb