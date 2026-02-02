Zelenski confirmă că nu au mai avut loc noi atacuri ruseşti asupra infrastructurii energetice ucrainene

Rusia nu a mai efectuat niciun atac cu rachete sau drone asupra infrastructurii energetice ucrainene în ultimele 24 de ore, deşi instalaţiile energetice din zonele de front au fost atacate, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează news.ro.

Declaraţia lui Zelenski a evidenţiat limitele armistiţiului energetic pe termen scurt pe care Rusia l-a acceptat săptămâna trecută la cererea preşedintelui american Donald Trump.

Zelenski a declarat că echipele de intervenţie au reuşit să repare şi să repună în funcţiune instalaţiile energetice avariate în weekend, după ce liniile electrice de înaltă tensiune au cedat, pe lângă pagubele provocate de atacurile ruseşti frecvente.

„Sistemul (energetic) funcţionează stabil. Cu toate acestea, având în vedere vremea extrem de rece şi impactul atacurilor ruseşti, toate provocările rămân serioase”, a declarat Zelenski pe aplicaţia Telegram.

Zelenski a spus că forţele ruse s-au concentrat pe atacarea logisticii transporturilor, în special a infrastructurii feroviare.

Rusia şi Ucraina au declarat săptămâna trecută că au încetat atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părţi, dar nu au căzut de acord asupra duratei armistiţiului.

Kremlinul a declarat că Trump i-a cerut personal preşedintelui rus Vladimir Putin să se abţină de la atacarea Kievului până la 1 februarie. Zelenski a declarat că armistiţiul trebuia să dureze o săptămână, începând cu 30 ianuarie.

Un atac cu drone ruseşti a ucis duminică 12 mineri în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, după un atac asupra autobuzului lor.

De asemenea, compania DTEK a declarat luni că una dintre întreprinderile sale miniere din regiunea Dnipropetrovsk a fost atacată pentru a doua oară în 24 de ore.

Oficialii regionali au declarat că un atac rus a ucis un tată şi un fiu şi a rănit doi copii şi mama lor în regiunea Doneţk, situată pe linia frontului.

Kievul şi Moscova se pregătesc pentru discuţii la Abu Dhabi în această săptămână cu privire la modul de încheiere a războiului. Discuţiile, mediate de SUA, sunt preconizate să aibă loc miercuri şi joi.