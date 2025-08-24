Zelenski, mesaj de Ziua Independenţei Ucrainei: Construim o Ucraină puternică încât să fie suficient pentru a trăi în siguranţă şi pace

Preşedintele Volodimir Zelenski a transmis, duminică, un mesaj cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la declararea independenţei Ucrainei. El a filmat mesajul în Piaţa Independenţei (cunoscută sub numele de Maidan) din Kiev, conform news.ro.

”Construim o Ucraină puternică încăt să fie suficient pentru a trăi în siguranţă şi pace. Pentru ca aici, în această piaţă, în Piaţa Independenţei, sub steagurile noastre, pe pământul nostru, copiii şi nepoţii noştri să sărbătorească Ziua Independenţei. În pace. În linişte. Cu încredere în viitor. Cu respect. Şi cu recunoştinţă faţă de toţi cei care au apărat Ucraina în acest război pentru independenţă. Faţă de cei care au îndurat, care au învins, care au obţinut victoria. Un astfel de obiectiv merită să trăieşti pentru el. Şi asta este ceea ce susţinem. La mulţi ani, oameni minunaţi ai unei ţări minunate! La mulţi ani de Ziua Independenţei! Slavă Ucrainei!”, se arată în mesajul transmis de liderul ucrainean.

Ucraina şi-a declarat independenţa faţă de Uniunea Sovietică în urmă cu 34 de ani, la 24 august 1991.

Din 24 februarie 2022, Ucraina este în război, după ce a fost invadată de trupele ruse.