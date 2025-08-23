Zelenski: Mi-am reafirmat disponibilitatea de a mă întâlni cu preşedintele rus în orice formă

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a invitat, sâmbătă, ţările din sud să-l aducă pe liderul rus Vladimir Putin la masa negocierilor privind conflictul din Ucraina şi să favorizeze astfel pacea, conform news.ro.
„Mi-am reafirmat disponibilitatea de a mă întâlni cu preşedintele rus în orice formă. Cu toate acestea, constatăm că Moscova încearcă din nou să tragă de timp”, a scris Zelenski pe X după întâlnirea sa cu preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa.
„Este important ca ţările din sudul globului să trimită semnale relevante şi să împingă Rusia spre pace”, a adăugat preşedintele ucrainean, conform sursei.
Perspectiva unei întâlniri între preşedinţii rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, anunţată de liderul american Donald Trump şi menită să găsească o soluţie paşnică a conflictului, se îndepărtează.
Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, l-a acuzat vineri pe preşedintele ucrainean că blochează organizarea unei eventuale întâlniri cu omologul său rus, la o zi după critici similare ale liderului ucrainean la adresa Moscovei.
La rândul său, Donald Trump, care doreşte să găsească rapid o soluţie la atacul rus împotriva Ucrainei lansat în 2022 şi care a realizat o apropiere spectaculoasă de Moscova în ultimele luni pentru a ajunge la acest rezultat, a anunţat vineri că îşi acordă „două săptămâni” pentru a decide poziţia sa cu privire la acest conflict.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de esop în data de 23.08.2025, 17:12)
Toti ce implicati stiu de multa vreme finalul .Ideea ca vom face pace si apoi ne vom intoarce la casele noastre acolo unde am locuit, usa in usa, ucrainieni si rusi este o iluzie .Un imens perimetru de granita de 30 de km latime si de peste 1000 lungime trebuie sa devina un pamint al nimanui unde nu locuieste nimeni si nici nu va locui .Aparitia unei astfel de situatii convine si politic tuturor .Cine ar incerca sa treaca militar acest imens peripetru ar fi imediat lovit nuclear de unii sau de ceilalti .