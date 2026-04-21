Zelenski: Retragerea din Donbas ar constitui o înfrângere strategică pentru Forţele Armate ale Ucrainei

T.B.
Internaţional / 21 aprilie, 07:16

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că retragerea trupelor ucrainene din anumite părţi ale Donbasului - mai precis din zone ale regiunii Doneţk şi dintr-o mică porţiune a regiunii Lugansk - ar fi o măsură iresponsabilă şi ar echivala cu o înfrângere strategică pentru armată, relatează Ukrinform.

Potrivit Ukrinform, şeful statului a făcut aceste declaraţii într-un interviu televizat, în timp ce comenta intensificarea negocierilor de pace.

„Ei [ruşii] vor ca noi să ne retragem din regiunea Luhansk [Ucraina controlează o mică parte a regiunii] şi din regiunea Doneţk. Fără îndoială, din punct de vedere strategic, pentru noi aceasta ar fi o pierdere, o pierdere strategică pentru Forţele Armate. Fortificaţii şi linii defensive - cu siguranţă am deveni mai slabi. Când partenerii noştri americani ne semnalează, de exemplu, că se pot construi noi fortificaţii - da, se pot. Dar asta necesită timp. Şi de ce ar trebui să facem asta? Zonele urbanizate sunt încă mai puternice decât orice linii defensive pe care le poţi construi în câmp deschis. Este vorba despre zone urbane, despre 200.000 de oameni care locuiesc acolo, despre a face un pas înapoi şi a slăbi moralul armatei noastre, şi despre câţi oameni au murit deja acolo. Cred că un astfel de pas astăzi ar fi iresponsabil”, a spus Volodimir Zelenski, conform Ukrinform.

El a menţionat că, în cadrul convorbirilor telefonice, Statele Unite şi-au exprimat dorinţa de a continua comunicarea şi negocierile, în timp ce Rusia nu dă semne că ar fi dispusă să pună capăt războiului, nici măcar într-un format de tip „menţinerea statu-quo-ului”, notează Ukrinform.

”Aceasta este cea mai rapidă cale de a opri uciderile. Şi toţi actorii serioşi trebuie să se angajeze în acest format - nu ca fiecare să-şi joace propriul joc, ci pe baza unei înţelegeri comune. Noi ne dorim acest lucru. Formatul nu este complicat. [...] Să realizăm mai întâi un armistiţiu pe termen lung - care ar putea marca sfârşitul războiului în faza sa de luptă, militară. Apoi putem trece la paşii următori - cei diplomatici”, a spus Volodimir Zelenski, potrivit Ukrinform.

Comentând o posibilă vizită a negociatorilor americani în Ucraina, preşedintele a subliniat că o astfel de călătorie este mai necesară pentru Statele Unite, arată Ukrinform.

„Cred că această vizită nu este necesară pentru noi, ci pentru ei. De ce? Pentru că este lipsit de respect să mergi la Moscova şi să nu vii la Kiev. Înţeleg că logistica noastră este mai complicată, dar oamenii călătoresc aici. Dacă nu vor să vină, ne putem întâlni în alte ţări. Nu este vorba desp

