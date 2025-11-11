Zinedine Zidane confirmă revenirea sa iminentă în fotbal

Zinedine Zidane a fost prezent luni seara la Toulon pentru un meci caritabil. Deşi nu a putut participa la meci, el a profitat de ocazie pentru a alimenta zvonurile privind o revenire pe banca tehnică în curând.

„Urmează să fiu din nou antrenor pentru o perioadă”, a spus el zâmbind, înainte de a adăuga, cu un zâmbet ştrengar: „În curând”.

De la a doua sa plecare de la Real Madrid în vara anului 2021, Zidane este menţionat în mod regulat ca posibil antrenor al unor cluburi europene, dar mai ales al echipei Franţei, în contextul în care Didier Deschamps şi-a anunţat plecarea după Cupa Mondială din 2026, care se va desfăşura pe teritoriul american, pentru a-şi încheia mandatul de 14 ani.