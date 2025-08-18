Eurostat: UE a importat gaze lichefiate ruseşti în valoare de 4,48 miliarde euro în primul semestru din 2024

În primele şase luni ale acestui an, Uniunea Europeană a importat gaze lichefiate din Rusia în valoare de 4,48 miliarde euro, în creştere faţă de 3,47 miliarde euro în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat.

În total, UE a importat gaze lichefiate în valoare de aproximativ 26,9 miliarde euro în prima jumătate a anului, cele mai mari cantităţi, în valoare de circa 13,7 miliarde euro, provenind din Statele Unite. În întregul an 2024, SUA au furnizat aproape 45% din totalul gazelor lichefiate importate de blocul comunitar, devenind astfel principalul său furnizor, potrivit Comisiei Europene.

Spre deosebire de petrolul şi cărbunele rusesc, UE nu a impus sancţiuni asupra gazelor naturale din Rusia, din cauza dependenţei mai mari a unor state membre. Astfel, gazele ruseşti continuă să ajungă în blocul comunitar atât prin transport maritim sub formă lichefiată, cât şi prin conducte, inclusiv via TurkStream.