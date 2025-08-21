Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Radu Miruţă: Am început verificarea şi sancţionarea numirilor ilegale în companiile de stat

I.S.
Politică / 21 august, 19:49

Radu Miruţă: Am început verificarea şi sancţionarea numirilor ilegale în companiile de stat

Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a susţinut astăzi, 21 august a.c., la sediul instituţiei, o conferinţă de presă în cadrul căreia a prezentat măsurile luate pentru administrarea eficientă a companiilor de stat şi o serie de propuneri legislative în acest sens, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Ministrul Economiei a prezentat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, trei direcţii majore de acţiune:verificarea şi sancţionarea numirilor ilegale în companiile de stat şi schimbarea legislaţiei în vigoare.

În urma unor verificări făcute de Corpul de Control al ministerului s-a constatat că, în cazul a şase companii de stat (dintre care IAR, IOR, Avioane Craiova, Şantierul Naval 2 Mai), procedurile de numire a membrilor consiliilor de administraţie au fost grav viciate, prin invocarea unei legislaţii abrogate.

În urma raportului, doi funcţionari din conducerea direcţiei responsabile au fost trimişi în procedură disciplinară, iar faptele de natură penală vor fi transmise Parchetului. Ministrul a declarat că verificările se vor extinde la toate companiile de stat din portofoliul MEDAT.

„Mai ţineţi minte diavolul de care vă spuneam din companiile de stat? Astăzi are o formă, are un chip şi are tămâie. În urma raportului Corpului de Control pe care l-am primit aseară, pe care l-am aprobat, am dispus ca doi oameni din conducerea direcţiei responsabile cu coordonarea intereselor în companiile de stat să fie cercetaţi disciplinar. Lucrurile care mi-au fost aduse la cunoştinţă prin acest raport al Corpului de Control sunt de o dimensiune penală. Observând că şase verificate din şase au această problemă, am dispus extinderea la toate companiile de stat. Statistic, observând modul în care s-au desfăşurat aceste lucruri, mă aştept să se găsească şi acolo astfel de probleme şi voi face un pachet final pe care îl voi trimite către parchet”, a declarat Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

De asemenea, demnitarul a susţinut că astfel de ilegalităţi pot fi stopate doar prin modificarea legislaţiei. Secretariatul General al Guvernului a publicat în transparenţă modificarea OUG 109 din 2011, la care MEDAT a trimis amendamente.

Potrivit comunicatului, aceste propuneri se referă la:

-introducerea unor criterii de performanţă clare şi evaluări periodice (la fiecare şase luni);

-reducerea numărului membrilor consiliilor de administraţie (de la 5 la 3 şi de la 7 la 5), inclusiv pentru mandatele aflate în derulare;

-evaluarea companiilor strategice să fie realizată de o comisie independentă desemnată de prim-ministru, ale căror rapoarte vor fi prezentate Parlamentului;

-clarificarea procedurile de anulare a selecţiilor viciate.

Pentru prima dată, Ministerul Economiei a lansat o platformă online pe site-ul instituţiei unde specialiştii din România îşi pot încărca CV-urile pentru a candida la funcţii de conducere sau administratori speciali în companiile de stat. Ministrul a subliniat că aceste numiri nu vor fi influenţate politic, ci se vor baza exclusiv pe competenţă şi profesionalism.

„De ieri am pus pe prima pagină a site-ului Ministerului Economiei un buton prin care persoanele care sunt interesate să-şi încarce CV-ul pentru a ajunge în conducerea companiilor de stat sau administratori speciali pentru companiile în insolvenţă. Oamenii buni trebuie să facă un pas în faţă. Îi încurajez pe jurişti, economişti, auditori sau manageri cu experienţă să aplice. Nu le promit salarii mari, dar le garantez independenţă şi şansa de a demonstra că pot redresa companii ale statului român. Am şi un prim exemplu în acest sens, aviatorul Cătălin Prunariu a acceptat să se implice şi să ne ajute pe partea de industrie aeronautică, ca administrator special la o companie aeronautică”, a subliniat ministrul Economiei.

Totodată, ministerul a creat o adresă dedicată pentru sesizările publice - avertizări@economie.gov.ro - prin care cetăţenii pot transmite informaţii despre nereguli, acestea urmând a fi analizate săptămânal de Corpul de Control.

„România nu este o ţară săracă, ci o ţară sărăcită de decizii politice greşite. Rolul nostru este să curăţăm mecanismele din companiile de stat, pentru ca resursele ţării să fie puse în slujba cetăţenilor, nu a unor interese private”, a declarat ministrul Economiei.

adb