Ursula von der Leyen: "Putin trebuie să vină la masa negocierilor”

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut ca preşedintele rus Vladimir Putin „să vină la masa negocierilor”, după o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.
„Trebuie să garantăm o pace dreaptă şi durabilă în Ucraina”, a subliniat von der Leyen pe X. Ea a precizat că a discutat şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după atacurile masive de la Kiev care au provocat cel puţin 14 morţi şi au avariat birourile UE.
„Europa îşi va asuma deplin partea sa”, a adăugat preşedinta CE, subliniind eforturile europene de a influenţa negocierile privind securitatea Ucrainei şi a continentului.
Negocierile dintre aliaţii Kievului vizează stabilirea garanţiilor de securitate pentru Ucraina în eventualitatea unui acord de pace cu Moscova, pentru a preveni noi atacuri ruse. Ritmul discuţiilor s-a accelerat după summitul din 15 august din Alaska între Donald Trump şi Vladimir Putin, urmat de o reuniune la Casa Albă între Trump, Zelenski şi şapte lideri europeni.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 28.08.2025, 18:35)
"Trebuie să garantăm o pace dreaptă şi durabilă în Ucraina”, problema este ca din punctul de vedere a lui Putin UE nu are ce cauta in Ukraina si Ukraina nu are ce cauta in UE. Dar cum dupa 3,5 ani nici o parte nu a lasat din pretentii, dorinte, vise sau cum vreti sa spuneti conflictul continiua, poate pana la "ultimul soldat".