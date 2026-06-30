Workspace Studio: În 2026, jumătate din bugetul unei amenajări merge către zonele de socializare şi colaborare

În proiectele derulate de Workspace Studio în 2026, zonele de socializare şi conectare ajung să consume aproape jumătate din bugetul total al unei amenajări de birou. Este cea mai clară schimbare de prioritate dintr-o piaţă altfel prudentă, în care cererea generală este frânată de un context economic şi politic tensionat, iar companiile care merg mai departe cu un proiect cântăresc fiecare alocare. Workspace Studio, companie de fit-out şi transformare a spaţiilor de lucru cu afaceri de 30M euro în 2025, vede această reorientare direct în portofoliul de proiecte din acest an, adică peste 20.000 mp amenajaţi, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Defalcarea bugetului arată concentrarea către interacţiune. Într-un proiect turn-key, care include finisaje, instalaţii, mobilier şi soluţii arhitecturale, aproximativ jumătate din buget revine zonelor de colaborare şi conectare, de la sălile de şedinţă până la cafeterii şi spaţiile de echipă. Un sfert susţine staţiile individuale de lucru, iar ultimul sfert acoperă spaţiile de suport: recepţie, circulaţii, zone tehnice şi utilităţi. Pe staţia individuală, suprafaţa mai mică înseamnă o investiţie pe metru pătrat mai ridicată, semn al exigenţei crescute pe ergonomie. La nivel de proiect turn-key, investiţia medie în 2026 s-a situat la circa 1.000 euro/mp, în creştere cu aproximativ 15% faţă de anul anterior.

Concentrarea bugetului în zonele de conectare are o logică simplă. Valoarea lor stă în interacţiunile pe care le găzduiesc, întâlnirile dintre colegi, conversaţiile spontane şi munca în echipă pe care cadrul fizic le face posibile. Pe măsură ce spaţiul individual de lucru devine mai compact şi mai bine gândit, investiţia se concentrează acolo unde oamenii produc valoare împreună.

„Contează unde plasezi bugetul ca să obţii valoare maximă. Abordarea budget-centric prioritizează soluţiile de calitate în zonele unde echipele interacţionează. Acolo se construieşte motivul real pentru care oamenii revin la birou. Iar staţia individuală de lucru câştigă ea însăşi în calitate, chiar dacă ocupă mai puţin spaţiu,” explică Horaţiu Didea, Managing Partner Workspace Studio.

• De ce se mută bugetul către conectare

Reorientarea are legătură directă cu revenirea la birou. În 2026, prezenţa la birou a devenit aproape o normă, în formate variate, de la programe hibride mai flexibile până la cerinţe de patru sau cinci zile, iar munca exclusiv remote a scăzut. Potrivit Gallup, în 2025 aproximativ 52% dintre angajaţii care pot lucra de la distanţă erau în regim hibrid, sub un sfert lucrau exclusiv remote, iar datele JLL arată că 55% dintre companiile din Fortune 100 cer prezenţă de cinci zile, faţă de doar 5% în 2021.

Pe măsură ce oamenii revin, biroul îşi nuanţează funcţia. Munca individuală se poate face de oriunde, însă ce nu se poate replica acasă este interacţiunea directă, informală, cu echipa. Amenajarea răspunde la asta concentrând investiţiile în spaţiile de colaborare şi socializare.

În acelaşi timp, restul bugetului susţine fundaţia pe care zonele de conectare se sprijină. Staţiile individuale de lucru ocupă o suprafaţă mai redusă, dar câştigă în calitate, cu o ergonomie superioară pentru timpul petrecut efectiv la birou. Flexibilitatea completează tabloul, cu o cerere în creştere pentru soluţii modulare şi mobile, care permit reconfigurarea rapidă şi facilă a spaţiului pe măsură ce companiile redefinesc felul în care oamenii îşi folosesc biroul.

„Ergonomia rămâne non-negociabilă chiar şi sub presiunea costurilor. Birourile ajustabile electric şi scaunele de calitate superioară au trecut din categoria opţiunilor în cea a standardului pe proiectele premium,” spune Horaţiu Didea.

• Cine investeşte în birouri de calitate

Companiile cu expansiune internaţională, în special din IT şi asigurări, continuă să amenajeze spaţii noi. În paralel, companiile care îşi consolidează poziţia pe piaţa locală, în special din zona pharma şi consumer, investesc în sedii care să le susţină prezenţa pe termen lung.

Indiferent de sector, Workspace Studio observă două profiluri clare de client. Primul investeşte consistent în ergonomie şi soluţii de calitate şi caută randamentul maxim al fiecărui euro alocat. Al doilea lucrează cu un buget la limită, frecvent construit din contribuţiile proprietarului de clădire, şi are nevoie de un proiect complet funcţional în această constrângere.

Pentru ambele, abordarea budget-centric devine criteriul care decide proiectul, concentrând investiţia în zonele unde se creează valoare şi comprimând-o unde aceasta scade.

• Piaţă cu ajustare anticipată

În 2025, Workspace Studio a crescut cu 20% şi a depăşit pragul de 30 de milioane de euro cifră de afaceri. Pentru 2026, compania a estimat de la începutul anului o corecţie de 20-25%, aliniată la piaţă, pe fondul prudenţei generale din economie şi societate. Rezultatele din primul semestru se înscriu în această previziune.

„Am anticipat o ajustare a pieţei încă din ianuarie şi am construit anul în jurul ei. Dinamica de până acum confirmă scenariul,” precizează Horaţiu Didea.

Proiectele aflate acum în discuţie pornesc de la aceeaşi provocare: identificarea zonelor în care biroul produce cea mai multă valoare pentru oamenii care îl folosesc. Prudenţa bugetară ascute constrângerile deciziei. Companiile alocă mai atent, cer justificare pentru fiecare zonă şi privesc amenajarea ca pe o investiţie cu randament.