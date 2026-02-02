Majorările de taxe din 2025, dar mai ales instabilitatea creată de aceste majorări, au contribuit semnificativ la declinul puterii de cumpărare, respectiv la scăderea traficului din restaurante, factor care a afectat cel mai mult în ultimele luni activitatea Stadio Hospitality Concepts, ne-a declarat Radu Dumitrescu, CEO, subliniind că un an 2026 mai bun ar fi susţinut în primul rând de predictibilitate fiscală din partea autorităţilor.

Reporter: Industria HoReCa s-a confruntat, în ultimii ani, cu tot felul de provocări. Care au fost provocările anului 2025 şi cum le-aţi făcut faţă?

Radu Dumitrescu: Nu a fost şi nu este o perioadă uşoară pentru HoReCa. Creşterea costurilor din vara lui 2025 a pus o presiune reală pe bugetele oamenilor, care nu mai sunt dispuşi să cheltuiască la fel ca înainte de aceste majorări. Atunci când preţurile explodează, valoarea coşului minim de consum creşte şi mersul la restaurant trece automat pe planul doi. Să iei masa în oraş e ceva ”nice to have”, te bucură, îţi face plăcere, dar nu e obligatoriu, şi atunci renunţi la asta şi prioritizezi alte cheltuieli. Provocarea noastră în acest context este să rămânem relevanţi, să livrăm experienţe valoroase şi, în acelaşi timp, să fim atenţi la eficientizarea operaţională.

Reporter: Cum au afectat majorările de taxe piaţa pe care activaţi, respectiv afacerea pe care o conduceţi?

Radu Dumitrescu: Majorările, dar mai ales instabilitatea creată de aceste majorări au contribuit semnificativ la scăderea puterii de cumpărare şi, ca o consecinţă negativă imediată, la scăderea traficului din restaurante, factorul care de altfel ne-a afectat cel mai mult în ultimele luni. TVA e doar o parte a poveştii, pentru că vorbim despre un cumul de taxe şi costuri care au crescut constant. Costul vieţii, per ansamblu, este mai mare şi astfel a apărut o componentă importantă de percepţie: oamenii resimt contextul ca fiind instabil şi imprevizibil, iar acest lucru îi face mult mai prudenţi în deciziile de consum, chiar şi atunci când, obiectiv vorbind, încă şi-ar permite anumite cheltuieli. Automat preferă să taie din ieşirile la restaurant, prioritizând cheltuielile esenţiale.

• ”Oamenii sunt mult mai atenţi la ceea ce comandă şi la valoarea finală a notei”

Reporter: Cum au evoluat tendinţele de consum în ultimii ani? Care este dinamica segmentului premium în domeniul în care activaţi?

Radu Dumitrescu: Pe lângă ceea ce am spus deja, că oamenii nu mai ies în oraş la fel de des, atunci când o fac sunt mult mai atenţi la ceea ce comandă şi la valoarea finală a notei. Ce putem face noi este să oferim servicii de calitate şi o experienţă cât mai bună oaspeţilor, să ne adaptăm, să fim creativi, urmărind trendurile care aduc valoare reală şi livrând la cel mai înalt nivel, cum am făcut mereu.

Reporter: Ce achiziţii aţi realizat anul acesta şi în ce stadiu sunt? Ce plus au adus portofoliului dumneavoastră? Aveţi şi alte ţinte de preluare în viitorul apropiat?

Radu Dumitrescu: În 2025 am achiziţionat Raionul de Peşte şi am păstrat locaţia principală, pe cea din Floreasca. A fost un pas strategic important pentru optimizarea portofoliului Stadio Hospitality Concepts, pentru că vorbim de unul dintre cele mai apreciate şi premiate restaurante de peşte din ţară. Rezultatele achiziţiei sunt vizibile, chiar şi în contextul provocator actual. În continuare avem un plan de dezvoltare bine conturat, a cărui implementare o vom începe în lunile următoare.

Reporter: La ce sunteţi atent atunci când preluaţi o afacere? Care este cel mai important factor care determină o achiziţie?

Radu Dumitrescu: Sunt mulţi factori de care ţinem cont: brandul, locaţia, notorietatea, potenţialul de scalare, modul în care achiziţia respectivă se aliniază cu portofoliul nostru şi, foarte important, ce experienţă putem oferi oaspeţilor în acea locaţie. Ne dorim să construim repere în industria ospitalităţii, restaurante emblematice care să facă parte din viaţa oamenilor şi din destinaţiile cheie ale oraşului, nu doar să mai adăugăm încă o locaţie pe hartă.

• ”Am dezvoltat multe concepte proprii, dar am şi integrat în portofoliu branduri existente, pe care le-am restructurat şi repoziţionat”

Reporter: Ce alte unităţi preluate aveţi în portofoliu şi ce aţi dezvoltat de la zero? Cărui segment de consumatori vă adresaţi?

Radu Dumitrescu: Am dezvoltat multe concepte proprii, gândite integral de echipa noastră, dar am şi integrat în portofoliu branduri existente, pe care le-am restructurat şi repoziţionat. Important pentru noi nu este neapărat modul în care am pornit cu un restaurant, ci modul în care îl construim, îl creştem şi îl facem relevant pe termen lung. Cu toate cele opt locaţii SHC ne adresăm unei palete foarte variate de oaspeţi, de la profesionişti din zona corporate, la cupluri, tineri sau familii cu copii. Segmentul vizat cuprinde toţi acei consumatori care apreciază experienţe de calitate superioară, care caută atât preparate gastronomice atent gândite, cât şi servicii impecabile şi un ambient plăcut.

Reporter: Ce stadiu de digitalizare au activităţile în grupul pe care îl conduceţi?

Radu Dumitrescu: Am investit consistent în ultimii ani în tot ce ţine de digitalizare, este un lucru esenţial pentru eficienţă şi pentru o experienţă cât mai fluidă a oaspeţilor. Toată activitatea noastră este digitalizată, nu se poate altfel, însă din fericire mâncarea se prepară de către oameni, cu pasiune şi suflet.

Reporter: Cum a evoluat cifra de afaceri a SHC în 2025?

Radu Dumitrescu: SHC a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 92 de milioane de lei, iar în 2025 am înregistrat o uşoară creştere, într-un context economic complicat pentru întreaga industrie. A fost un an despre consolidare şi adaptare.

• ”Vizăm să menţinem traficul în restaurante şi chiar să atragem clienţi noi”

Reporter: Ce aşteptări aveţi, per ansamblu, de la 2026, în condiţiile dificile de pe piaţă? Cum arată strategia SHC în acest context?

Radu Dumitrescu: Ce vizăm acum este să menţinem traficul în restaurante şi chiar să atragem clienţi noi. Strategia noastră se bazează pe păstrarea standardului calităţii produselor şi serviciilor, în timp ce menţinem preţurile, pentru că deja sunt la limita puterii actuale de cumpărare. Pentru a nu pierde clienţi, suntem pregătiţi să reducem marja de profit, continuând să livrăm experienţe la acelaşi nivel. În contextul majorărilor de taxe şi a inflaţiei, de la materii prime la utilităţi, disciplina operaţională rămâne un pilon pe care ne bazăm şi care a contribuit semnificativ şi la succesul de până acum.

Reporter: Cum aţi vedea un 2026 mai bun - susţinut prin măsuri fiscale şi un cadru legislativ favorabil?

Radu Dumitrescu: Un 2026 mai bun ar fi susţinut în primul rând de predictibilitate fiscală din partea autorităţilor. Este esenţial să ştim pe ce ne bazăm pentru a ne construi o strategie funcţională, pentru dezvoltarea portofoliului şi pentru livrarea constantă a unor experienţe de calitate pentru oaspeţi, cruciale într-un sector atât de competitiv ca HoReCa.

Reporter: Vă mulţumesc!