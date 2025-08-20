”Investitorul care adoptă eWallet-ul XTB are un profil uşor diferit faţă de clientul tradiţional de brokeraj. Concret, dacă investitorul clasic este, în primul rând, interesat de accesul rapid la pieţele globale şi de instrumente financiare variate, utilizatorul de eWallet este mai orientat către soluţii digitale simple care îi oferă control asupra bugetului personal şi posibilitatea de a plăti rapid şi sigur”, spune Irina Cristescu.

Conform managerului companiei, evoluţia comportamentului investitorilor şi aşteptările tot mai complexe faţă de accesibilitate, mobilitate şi integrare digitală au fost catalizatorii care au condus la extinderea ofertei XTB către zona de plăţi şi multi-valută.

Pieţele financiare vor rămâne sub presiunea unei volatilităţi ridicate, alimentată de conflictele geopolitice, inflaţie ridicată şi politica monetară a marilor bănci centrale, spune Irina Cristescu, General Manager al XTB România, într-un interviu acordat ziarului BURSA.

Reporter: Cum influenţează contextul macroeconomic actual - caracterizat prin volatilitate, inflaţie persistentă, dobânzi ridicate şi incertitudini geopolitice - comportamentul investitorilor individuali? Observaţi o schimbare în apetitul pentru risc sau în tipologia instrumentelor utilizate?

Irina Cristescu: Este adevărat, volatilitatea ridicată din piaţă implică o reevaluare constantă a strategiilor investitorilor, aşa cum era de aşteptat. Vorbim, astfel, despre un context în care prudenţa şi nevoia de diversificare devin actori tot mai importanţi în deciziile financiare.

În ceea ce ne priveşte, observăm o polarizare a comportamentului investitorilor. Concret, cei experimentaţi rămân activi şi aleg să caute şi oportunităţi pe termen scurt, inclusiv în instrumente derivate, în timp ce o mare parte dintre clienţii noi aleg să îşi construiască portofolii echilibrate, bazate pe ETF-uri, acţiuni solide şi investiţii recurente. Aproximativ 60% dintre investitorii români care îşi deschid un cont la XTB încep cu ETF-uri, ceea ce indică o maturizare vizibilă şi o preferinţă pentru instrumente care oferă diversificare şi expunere globală, cu riscuri mai bine gestionate.

Mai mult decât atât, contextul actual în care ne aflăm a stimulat interesul pentru educaţie financiară. Cu alte cuvinte, investitorii nu mai caută doar randamente, ci vor şi să înţeleagă mecanismele pieţei, riscurile şi modul în care îşi pot construi o strategie sustenabilă. Am observat, de altfel, că de-a lungul acestui an, materialele educaţionale, webinarele şi ghidurile gratuite puse la dispoziţie de XTB au fost accesate de un număr tot mai mare de utilizatori.

Reporter: XTB a lansat un eWallet în urmă cu câteva luni. Care au fost motivele strategice ale extinderii către zona de plăţi şi multi-valută, având în vedere că XTB este un broker online ce operează la nivel global?

Irina Cristescu: Lansarea eWallet-ului a fost un pas firesc în strategia noastră de a transforma XTB într-o platformă financiară completă, un adevărat one-stop-shop pentru administrarea eficientă a finanţelor personale.

Deşi suntem recunoscuţi în primul rând ca broker online, evoluţia comportamentului investitorilor şi aşteptările tot mai complexe faţă de accesibilitate, mobilitate şi integrare digitală au fost catalizatorii care ne-au condus la extinderea ofertei către zona de plăţi şi multi-valută.

eWallet-ul XTB este gândit ca o soluţie simplă, intuitivă şi sigură pentru investitorii care doresc să-şi gestioneze mai bine bugetele zilnice sau să aibă un control mai mare asupra operaţiunilor financiare în diferite valute.

În acelaşi timp, un aspect tot mai important pentru utilizatorii noştri este securitatea. Tocmai de aceea, activarea eWallet-ului presupune în mod obligatoriu setarea autentificării în doi paşi (2FA), ceea ce adaugă un nivel suplimentar de protecţie a conturilor şi datelor personale. Având în vedere creşterea exponenţială a atacurilor cibernetice, considerăm că aceste măsuri sunt nu opţionale, ci de bază pentru încrederea utilizatorilor.

Privim eWallet-ul ca pe o extensie firească a misiunii noastre, nu doar ca un serviciu suplimentar. Ne dorim să le oferim clienţilor acces rapid, sigur şi transparent la cele mai importante instrumente financiare.

Reporter: Ce diferenţiază eWallet-ul XTB faţă de alte produse relativ asemănătoare disponibile utilizatorilor din România?

Irina Cristescu: Principalul atu al eWallet-ului XTB este tocmai contextul în care instrumentul a fost gândit: ca parte integrată a unei platforme de investiţii şi educaţie financiară, nu ca un produs de sine stătător. În timp ce multe portofele electronice răspund doar nevoii de plată sau transfer, eWallet-ul XTB completează ecosistemul nostru de servicii financiare şi oferă un nivel ridicat de integrare între investiţii, economii şi gestionarea bugetului personal.

Cu alte cuvinte, vorbim despre un produs digital, uşor de activat direct din aplicaţia mobilă, fără birocraţie şi cu o interfaţă intuitivă. Utilizatorii pot efectua plăţi cu telefonul, pot retrage bani contactless de la orice ATM şi pot utiliza cardul virtual în condiţii de siguranţă ridicată.

Un alt diferenţiator important este securitatea. Aşa cum am precizat, activarea eWallet-ului presupune în mod obligatoriu setarea autentificării în doi paşi, ceea ce oferă un nivel suplimentar de protecţie faţă de majoritatea soluţiilor tradiţionale. Având în vedere că atacurile cibernetice sunt tot mai frecvente, ne-am dorit ca utilizatorii noştri să aibă garanţia că folosesc un produs sigur, care respectă cele mai înalte standarde de protecţie a datelor.

În acest sens, începând cu luna iulie, XTB îşi întăreşte măsurile de securitate dedicate investitorilor, prin introducerea unei noi opţiuni de autentificare: TOTP (Time-based One-Time Password). Această metodă le permite utilizatorilor să genereze coduri unice direct din aplicaţii externe precum Google Authenticator, Microsoft Authenticator sau Apple Passwords. Vorbim, astfel, despre un nivel suplimentar de protecţie la accesarea contului. De asemenea, începând cu luna august, autentificarea în doi paşi (2FA) va fi activată automat pentru toate conturile existente.

Pentru clienţii care îşi doresc un control mai eficient asupra mai multor valute, fie pentru că investesc internaţional, fie pentru că au un stil de viaţă alert, eWallet-ul poate fi o alternativă modernă, conectată direct la restul funcţiilor din platformă.

Reporter: Ce ne puteţi spune despre profilul tipic al utilizatorului care adoptă eWallet-ul XTB? Sunt diferenţe faţă de clientul tradiţional de brokeraj?

Irina Cristescu: În primul rând, investitorul care adoptă eWallet-ul XTB are un profil uşor diferit faţă de clientul tradiţional de brokeraj. Concret, dacă investitorul clasic este, în primul rând, interesat de accesul rapid la pieţele globale şi de instrumente financiare variate, utilizatorul de eWallet este mai orientat către soluţii digitale simple care îi oferă control asupra bugetului personal şi posibilitatea de a plăti rapid şi sigur.

Vedem, astfel, o deschidere notabilă în rândul tinerilor activi, tech-savvy, care apreciază mobilitatea şi flexibilitatea. Desigur, nu ne miră, pentru că vorbim despre utilizatori care folosesc telefonul pentru majoritatea operaţiunilor financiare. De asemenea, aceştia sunt familiarizaţi cu aplicaţiile de tip fintech şi îşi doresc un produs uşor de folosit, dar sigur, în care protecţia şi experienţa de utilizare sunt prioritare.

Pe de altă parte, avem şi investitori care aleg să activeze eWallet-ul pentru a beneficia de integrarea cu contul de brokeraj. Aceştia caută o soluţie completă, care să le permită nu doar să investească, ci şi să îşi gestioneze mai eficient lichidităţile şi cheltuielile zilnice. Îşi doresc totul, într-un singur loc.

Aşadar, eWallet-ul XTB are potenţialul de a deschide platforma noastră către un segment nou de clienţi, pe lângă cei deja activi pe pieţele financiare. În acelaşi timp, putem spune că acesta este un pas şi în direcţia misiunii noastre de a democratiza accesul la servicii financiare moderne, sigure şi adaptate stilului de viaţă actual.

Reporter: Cum răspundeţi preocupărilor privind securitatea datelor şi a fondurilor, mai ales într-un climat în care atacurile cibernetice sunt tot mai frecvente?

Irina Cristescu: Securitatea este o prioritate absolută pentru XTB, mai ales în contextul actual, în care atacurile cibernetice devin din ce în ce mai sofisticate. Ne dorim ca fiecare utilizator să aibă încredere că investeşte şi îşi gestionează banii într-un mediu sigur, iar acest obiectiv se reflectă în toate nivelurile de operare ale platformei noastre.

Noi folosim protocoale avansate de criptare, monitorizare permanentă a activităţilor suspecte şi infrastructură IT aliniată la cele mai înalte standarde de conformitate internaţională. În plus, implementarea autentificării în doi paşi (2FA) este obligatorie atât pentru accesul în cont, cât şi pentru activarea eWallet-ului. Or, acest lucru oferă un strat suplimentar, dacă putem spune aşa, de protecţie împotriva accesului neautorizat.

Investim constant în soluţii de securitate, de testare a vulnerabilităţilor şi în instruirea echipelor noastre.

Începând din 2024, toţi clienţii XTB beneficiază de autentificare în doi paşi prin coduri trimise prin SMS, metodă care rămâne disponibilă şi în prezent. Totuşi, odată cu introducerea opţiunii Time-based One-Time Password, utilizatorii au acum acces la o alternativă mai sigură, bazată pe aplicaţii externe precum Google Authenticator, Microsoft Authenticator sau Apple Passwords. Această metodă reduce riscurile autentificării prin SMS, o variantă populară, dar expusă atacurilor precum SIM swapping sau interceptarea mesajelor text.

Deşi autentificarea în doi paşi este una dintre cele mai eficiente metode de protecţie a conturilor, datele interne XTB arată că doar 13% dintre clienţii din România folosesc în prezent această opţiune, în ciuda campaniilor recurente de informare şi conştientizare derulate de noi.

În egală măsură, depunem eforturi să educăm utilizatorii cu privire la bunele practici de protejare a conturilor, pentru că, de fapt, securitatea este un parteneriat între platformă şi utilizator.

Aşa cum am mai menţionat, încrederea este fundamentul relaţiei cu investitorii noştri. Tocmai de aceea, tratăm cu maximă seriozitate orice aspect care se referă la siguranţa fondurilor şi a datelor personale, fie că vorbim despre tranzacţionare, utilizarea eWallet-ului sau instrumentele din aplicaţie.

Reporter: Care sunt principalele scenarii macroeconomice pe care le luaţi în calcul pentru perioada următoare şi cum se reflectă acestea în priorităţile XTB?

Irina Cristescu: Din perspectiva noastră, vom trece, în continuare, printr-o perioadă marcată de volatilitate ridicată, alimentată de factori precum conflictele geopolitice, inflaţia ridicată şi de politica monetară a marilor bănci centrale.

Oricare ar fi evoluţia actualului context macroeconomic, suntem convinşi că vor influenţa, într-o anumită măsură, comportamentul investitorilor şi, desigur, priorităţile noastre ca platformă.

Am observat deja că, într-un mediu incert, investitorii caută mai mult ca oricând siguranţă, diversificare şi acces rapid la informaţie de calitate. Tocmai de aceea, priorităţile XTB rămân clare: consolidarea poziţiei de one-stop-shop financiar, extinderea instrumentelor disponibile, dezvoltarea continuă a aplicaţiei mobile şi întărirea componentelor educaţionale şi de sprijin.

Un alt punct-cheie este securitatea digitală, pe care o tratăm ca pe o prioritate strategică, nu doar operaţională. Aşa cum am spus, încrederea este fundamentul relaţiei cu utilizatorii noştri. Prin urmare, ne dorim ca XTB să fie perceput şi ca un partener de încredere indiferent de contextul economic, nu doar ca o platformă performantă.

Reporter: Vă mulţumesc!