„Vara pe uliţă”, tabără de creaţie la Muzeul Satului

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Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” îi invită şi în această vară pe cei mici să participe la tabăra de creaţie „Vara pe uliţă”, care se va desfăşura în perioada 6-31 iulie. Programul cuprinde numeroase ateliere menite să transforme vacanţa într-o experienţă apropiată de atmosfera satului românesc şi de universul copilăriei petrecute la bunici.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, copiii vor avea ocazia să petreacă patru săptămâni într-un cadru rustic şi prietenos, participând la activităţi coordonate de meşteri populari şi artişti plastici din întreaga ţară.

• Meşteşuguri tradiţionale şi activităţi artistice

Participanţii vor putea descoperi tainele olăritului, ţesutului şi modelajului în lut, dar şi ale realizării păpuşilor, podoabelor şi măştilor populare. Programul include, de asemenea, ateliere de pictură şi desen, pictură de icoane pe sticlă şi pe lemn, încondeierea ouălor, împâslirea lânii şi dansuri populare. Activităţile sunt gândite pentru a-i familiariza pe copii cu tradiţiile şi meşteşugurile româneşti, într-un mod interactiv şi creativ. Noutatea ediţiei din 2026 este reprezentată de introducerea unor ateliere care s-au bucurat de aprecierea copiilor, părinţilor şi profesorilor în ultimele luni. Astfel, oferta a fost completată cu cursuri de prelucrare a lemnului, canto popular românesc, teatru, gravură, fierărie, precum şi ateliere dedicate aromelor, florilor şi plantelor medicinale.

Atelierele se desfăşoară de luni până vineri, între orele 9:00 şi 13:00. În fiecare zi, între orele 11:00 şi 12:00, copiii vor beneficia de o pauză de divertisment organizată la Scena Dumitra. Fiecare atelier este destinat unui număr cuprins între cinci şi 15 participanţi.