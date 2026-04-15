„Barçelona merita să ajungă în semifinale", afirmă Hansi Flick

Antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a declarat după eliminarea formaţiei sale în sferturile de finală ale Ligii Campionilor că este „mândru de atitudinea şi mentalitatea” jucătorilor săi, care trebuie să „înveţe” din acest eşec, relatează AFP.

O eliminare dureroasă. În ciuda victoriei de la Madrid împotriva lui Atletico (2-1) în returul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, FC Barcelona părăseşte deja Liga Campionilor, în urma înfrângerii (0-2) suferite în meciul tur, miercurea trecută. O mare dezamăgire pentru Blaugrana şi antrenorul lor, Hansi Flick.

Antrenorul german nu a ezitat să afirme, la finalul meciului, că FC Barcelona „merita să se califice în semifinalele” Ligii Campionilor, dar trebuie să „înveţe” din acest eşec pentru a reveni mai puternică anul viitor.

„Am jucat o primă repriză fantastică. Este evident că ar fi trebuit să înscriem mai multe goluri. Am avut multe ocazii şi am primit un gol pe care nu trebuia să-l primim. Dar sunt cu adevărat mândru de atitudinea şi mentalitatea acestei echipe”, a declarat Hansi Flick.

„Suntem dezamăgiţi, evident. Privind cele două meciuri în ansamblu, cred că meritam să ajungem în semifinale. Toată lumea este tristă, pentru că visul nostru al tuturor este să câştigăm Liga Campionilor. Dar trebuie să acceptăm acest rezultat şi vom reveni mai puternici”, a promis el.

Antrenorul german, care nu a dorit să comenteze arbitrajul, spre deosebire de meciul tur, a recunoscut că echipa sa este „tânără” şi că are „multe lucruri de îmbunătăţit”, dar că trebuie să se concentreze acum pe lupta pentru titlu în La Liga. În ceea ce priveşte noul cartonaş roşu primit de Eric Garcia, după cel al lui Pau Cubarsi din meciul tur, el a considerat că jucătorii săi trebuie să „înveţe din astfel de lucruri” pentru a deveni mai buni.