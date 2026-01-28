Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
A căzut încă o redută a dominaţiei tehnologice germane

Călin Rechea
Ziarul BURSA #Politică / 28 ianuarie

Călin Rechea

Raportul anual pentru 2024 al Asociaţiei Producătorilor Germani de Maşini-Unelte (VDW), sublinia că "ascensiunea producătorilor chinezi, care au făcut progrese tehnologice considerabile în ultimii ani, pare a fi de neoprit", în condiţiile în care "tot mai multe companii din China oferă acum maşini-unelte mai competitive - adesea echipate cu aplicaţii de inteligenţă artificială".

Foştii "producători de maşini simple" din China reprezintă acum o forţă masivă "datorită timpilor scurţi de livrare pe piaţa internă rapidă şi inundarea pieţelor internaţionale cu tehnologie la preţuri de dumping".

Documentul, publicat în iunie 2025, mai arată că "China s-a apropiat deja foarte mult de Germania în ceea ce priveşte exporturile de maşini-unelte şi este pe punctul de a depăşi Republica Federală şi de a deveni cel mai important exportator din lume".

După o jumătate de an, VDW a actualizat datele la prezentarea perspectivelor industriei pentru acest an, în cadrul unei conferinţe de presă din 19 ianuarie 2026.

Noile date arată că Germania a trecut pe locul al doilea în clasamentul exportatorilor de maşini-unelte, în condiţiile în care producţia a scăzut cu 8% în 2025 faţă de anul precedent şi cu 20% (35% ajustată pentru inflaţie) faţă de nivelul maxim înregistrat în 2018.

Pe de altă parte, China a crescut exporturile sale de maşini-unelte cu 18% în 2025 şi a devenit lider mondial, pe fondul câştigării unor cote semnificative de piaţă în regiuni strategice, conform raportului de la VDW.

Creşterea anuală de 18% a permis producătorilor de maşini-unelte din China să ajungă la o cotă de 21,6% din totalul exporturilor la nivel global, în timp ce ponderea Germaniei a scăzut până la 16,7%.

Pentru 2026, VDW estimează o creştere a producţiei de circa 1%, până la 13,7 miliarde de euro, pe fondul creşterii cererii interne, în urma aplicării programelor guvernamentale de stimulare economică.

Principalele măsuri propuse pentru redresarea sustenabilă a sectorului includ diversificarea pieţelor de vânzare, în special prin consolidarea pieţei interne europene, reorientarea către piaţa internă, suplimentarea fondurilor pentru cercetare - dezvoltare, precum şi atragerea şi calificarea specialiştilor.

Preşedintele VDW, Franz-Xaver Bernhard, a subliniat ca este nevoie de reforme economice clare şi urgente de la guvern pentru a stimula creşterea şi investiţiile în Germania. Principalul mesaj este că industria face parte din soluţie prin inovaţie şi adaptare, dar guvernul trebuie să rezolve urgent problemele structurale ale ţării (birocraţie, costuri, securitatea planificării) pentru a sprijini redresarea.

Dar nu este prea târziu? "Eram deja conştienţi şi pregătiţi pentru faptul că industria chineză doreşte şi poate chiar trebuie să promoveze această problemă pentru a deveni mai puţin dependentă de importuri", după cum a mai declarat preşedintele VDW.

Competiţia este extrem de dura. Da, poate fi vorba despre maşini care nu se ridică la standardele occidentale, dar care sunt suficient de bune pentru a mai face un pas înainte, când este vorba despre ţările în curs de dezvoltare.

Problema majoră nu este, însă, concurenţa externă, ci tocmai politica guvernamentală. Preşedintele VDW a subliniat că "piaţa nu va decola dacă toată lumea este nesigură" şi a cerut politicienilor să implementeze reformele promise.

"Sunt necesare decizii acum, este necesară o poziţie clară”, a mai subliniat Franz-Xaver Bernhard, care apoi a precizat că "fiecare politician ştie care este problema", dar "se iau prea puţine măsuri sau acestea nu se iau suficient de repede".

Experţii VDW recunosc că prognoza pentru 2026 este extrem de instabilă. Speranţele se îndreaptă către reluarea unei tendinţe de creştere de la un nivel foarte scăzut.

Dar cum poate fi susţinută creşterea, când situaţia sistemului energetic este extrem de precară, fără perspective de îmbunătăţire a situaţiei?

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.01.2026, 00:08)

    “Da, poate fi vorba despre maşini care nu se ridică la standardele occidentale, dar care sunt suficient de bune pentru a mai face un pas înainte, când este vorba despre ţările în curs de dezvoltare”:-)…deci la descultii din “Sudul global” care nu au nici dupa ce bea apa si platesc cu banane…pot sa aiba Chinezii piata aia linistiti, mai mult, le dam moca si mujicia:-)

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

