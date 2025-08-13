Abrudean: Guvernul Bolojan introduce taxă pe tranzacţiile excesive dintre firmele afiliate

Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, a declarat miercuri pe pagina sa oficială de Facebook că una dintre măsurile prevăzute în programul de guvernare al premierului Ilie Bolojan începe să fie implementată - introducerea unei taxe pe tranzacţiile excesive dintre firmele afiliate, vizând în special marile companii multinaţionale care transferă profitul în afara ţării.

Potrivit lui Abrudean, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat că măsura se bazează pe modelul internaţional „base erosion tax” şi prevede ca plăţile intra-grup pentru management-fee, redevenţe, dobânzi şi servicii de consultanţă sau administrare să fie deductibile doar până la 3% din veniturile companiei. Sumele ce depăşesc acest prag nu vor mai putea fi deduse din baza de impozitare şi vor fi taxate cu 16%.

„Această măsură nu descurajează investiţiile şi nu penalizează activitatea normală, dar pune capăt practicilor prin care profiturile generate în România pleacă în afara graniţelor prin facturi interne. Este un pas important spre echitate fiscală şi tratament egal între companiile româneşti şi multinaţionale”, a precizat Abrudean.