Academia Română va lansa Proiectul „E-Patrimoniu: Digitalizarea Arhivelor pentru Dezvoltare Durabilă”

Academia Română va organiza luni, 26 ianuarie 2026, evenimentul de lansare a Proiectului „E-Patrimoniu: Digitalizarea Arhivelor pentru Dezvoltare Durabilă”, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Evenimentul va avea loc la Clubul Academicienilor, Calea Victoriei 125, începând cu ora 14, a relatat comunicatul.

Vor lua cuvântul acad. Nicolae Victor Zamfir, vicepreşedinte al Academiei Române şi coordonator al proiectului, acad. Doru Pamfil, preşedintele Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, prof. univ. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca, dr. Lucian Cuibus, director adjunct al Filialei Cluj-Napoca, dr. Costel Cioancă, Cristina Secu, dr. Luminiţa Gliga, a informat comunicatul.

În cadrul lansării vor fi prezentate principalele coordonate care vizează digitalizarea patrimoniului Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române şi realizarea tururilor virtuale pentru trei edificii culturale bucureştene aparţinând Academiei Române: Muzeul de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Furnică-Minovici”, Muzeul de Artă „Acad. George Oprescu” şi sediul istoric al Academiei Române din Calea Victoriei 125, conform sursei citate.

Obiectivul general al Proiectului „E-Patrimoniu: Digitalizarea Arhivelor pentru Dezvoltare Durabilă” este de a crea o infrastructură digitală robustă şi complexă, care să sprijine conservarea pe termen lung a patrimoniului cultural al Academiei Române şi al Filialei Cluj- Napoca a Academiei Române, asigurând în acelaşi timp accesibilitatea şi promovarea acestuia la nivel naţional şi internaţional, potrivit sursei amintite.