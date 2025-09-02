ACAROM avertizează că păstrarea IMCA afectează grav climatul investiţional

Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) susţine că menţinerea Impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru companiile cu o cifră de afaceri de peste 50 milioane euro dăunează grav climatului investiţional, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Potrivit organizaţiei, această măsură loveşte întreaga industrie auto şi riscă să reducă competitivitatea sectorului la un nivel nesustenabil. „Nu putem continua proiectele actuale într-un climat fiscal nepredictibil şi necompetitiv. În ultima perioadă s-au pierdut deja multe proiecte în sectorul auto din România şi, în ritmul actual de modificări fiscale nesustenabile, nu vom mai putea garanta continuarea celor actuale”, a declarat Mihai Bordeanu, preşedintele ACAROM.

Asociaţia atrage atenţia că marile companii din domeniu au generat investiţii majore în România, cu efecte multiplicatoare asupra economiei: producţie, exporturi, locuri de muncă, inovare şi responsabilitate socială. Sectorul auto contribuie cu peste 14% la PIB şi reprezintă circa 35% din exporturile naţionale, fiind susţinut de peste 800.000 de angajaţi direcţi şi indirecţi.

ACAROM solicită Guvernului României „dialog, predictibilitate şi asumare”, avertizând că indecizia şi impredictibilitatea fiscală afectează grav procesul investiţional şi riscă să compromită viitoare proiecte ale industriei auto.