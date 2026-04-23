ACEA: Vânzările Dacia în Europa cresc cu 2% în martie

Dacia înmatriculează în martie 57.904 autoturisme în Europa, în creştere cu 2% faţă de aceeaşi lună din 2025, însă cota sa de piaţă a scăzut la 3,7%, de la 4%, arată datele ACEA.

Datele analizate de ACEA acoperă statele din Uniunea Europeană, Marea Britanie şi ţările din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

În martie 2025, Dacia înregistrase 56.753 de autoturisme înmatriculate pe aceste pieţe, potrivit ACEA.

Marii constructori auto au avut evoluţii mixte în martie, notează ACEA. Grupul Volkswagen a raportat o creştere de 4,8%, Stellantis a avansat cu 6%, iar grupul Renault cu 3,4%, în timp ce Ford a consemnat o scădere de 6,4%.

Pe segmentul vehiculelor electrice, înmatriculările Tesla au crescut în martie cu 84,3%, după dificultăţile de anul trecut, iar rivalul chinez BYD a raportat un avans de 147,6% în Europa, arată ACEA.

În primele trei luni ale anului, Dacia a înmatriculat 126.157 de autoturisme în Europa, în scădere cu 17,7% faţă de perioada similară din 2025, relatează ACEA.

Cota de piaţă a producătorului s-a redus în intervalul ianuarie-martie la 3,6%, de la 4,5%, potrivit ACEA. În primele trei luni din 2025, Dacia înregistrase 153.256 de autoturisme înmatriculate.

În aceeaşi perioadă, Stellantis a raportat o creştere de 7,3%, grupul Volkswagen un avans de 1,4%, în timp ce grupul Renault a scăzut cu 7,4%, iar Ford cu 14,6%, mai arată ACEA.

Tesla a consemnat în primul trimestru o creştere de 44,9%, iar BYD un avans de 155,5%, conform ACEA.