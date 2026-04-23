ACEA: Vânzările Dacia în Europa cresc cu 2% în martie

P.C.
Companii / 23 aprilie, 14:01

Dacia înmatriculează în martie 57.904 autoturisme în Europa, în creştere cu 2% faţă de aceeaşi lună din 2025, însă cota sa de piaţă a scăzut la 3,7%, de la 4%, arată datele ACEA.

Datele analizate de ACEA acoperă statele din Uniunea Europeană, Marea Britanie şi ţările din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

În martie 2025, Dacia înregistrase 56.753 de autoturisme înmatriculate pe aceste pieţe, potrivit ACEA.

Marii constructori auto au avut evoluţii mixte în martie, notează ACEA. Grupul Volkswagen a raportat o creştere de 4,8%, Stellantis a avansat cu 6%, iar grupul Renault cu 3,4%, în timp ce Ford a consemnat o scădere de 6,4%.

Pe segmentul vehiculelor electrice, înmatriculările Tesla au crescut în martie cu 84,3%, după dificultăţile de anul trecut, iar rivalul chinez BYD a raportat un avans de 147,6% în Europa, arată ACEA.

În primele trei luni ale anului, Dacia a înmatriculat 126.157 de autoturisme în Europa, în scădere cu 17,7% faţă de perioada similară din 2025, relatează ACEA.

Cota de piaţă a producătorului s-a redus în intervalul ianuarie-martie la 3,6%, de la 4,5%, potrivit ACEA. În primele trei luni din 2025, Dacia înregistrase 153.256 de autoturisme înmatriculate.

În aceeaşi perioadă, Stellantis a raportat o creştere de 7,3%, grupul Volkswagen un avans de 1,4%, în timp ce grupul Renault a scăzut cu 7,4%, iar Ford cu 14,6%, mai arată ACEA.

Tesla a consemnat în primul trimestru o creştere de 44,9%, iar BYD un avans de 155,5%, conform ACEA.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Curs valutar BNR

23 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0924
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3551
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5470
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8797
Gram de aur (XAU)Gram de aur658.1428

