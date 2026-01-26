Acord de mediu pentru etapa a doua a proiectului hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana

Comisia de Analiză Tehnică a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor a decis emiterea acordului de mediu pentru proiectul hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana (Etapa a II-a). Proiectul vizează punerea în siguranţă a barajului Vâja la cota intermediară de 572 mdM, nivel la care barajul este deja construit, conform News.ro.

"Comisia de Analiză Tehnică (CAT) organizată la nivelul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor a decis astăzi emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Creşterea ponderii producţiei de energie electrică din surse regenerabile prin finalizarea lucrărilor şi asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la Complexul Hidrotehnic şi Energetic Cerna-Motru-Tismana, Etapa a II-a”. Proiectul este amplasat pe teritoriul comunelor Peştişani, Tismana, Godineşti, Ciuperceni şi Câlnic, din judeţul Gorj”, anunţă Ministerul Mediului, potrivit News.ro.

Ministrul Mediului, Diana Buzpianu, a apreciat că decizia reprezintă „un exemplu despre cum dezvoltarea infrastructurii energetice şi protecţia mediului pot merge împreună, atunci când există profesionalism, cooperare instituţională şi respectarea strictă a regulilor”, a relatat News.ro.

"Nu vorbim despre compromisuri, ci despre soluţii tehnice corecte, bazate pe evaluări serioase de impact şi pe alternative cu efect minim asupra mediului. Susţinem proiectele realizate legal, transparent şi responsabil, cu respect pentru natură şi comunităţi. Când lucrurile sunt în ordine, ele pot merge înainte. Este important de subliniat că decizia CAT de astăzi a fost luată cu acordul tuturor reprezentanţilor ministerelor şi instituţiilor implicate în analiză”, a declarat Diana Buzoianu, conform News.ro.

Oficialii ministerului precizează că decizia a fost luată după parcurgerea completă a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, realizată conform legislaţiei naţionale şi normelor Uniunii Europene, pe baza a trei studii de specialitate:

- Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă;

- Studiul de evaluare adecvată;

- Raportul privind impactul asupra mediului, documentaţii care au fundamentat selecţia unei alternative de proiect cu impact minim asupra mediului.

"Proiectul vizează finalizarea unor componente ale amenajării hidrotehnice aprobate iniţial prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1611/1974 şi are ca obiectiv principal punerea în siguranţă a barajului Vâja la cota intermediară de 572 mdM, nivel la care barajul este deja construit. Implementarea acestei soluţii asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii existente, creşterea capacităţii de producţie a energiei hidroelectrice prin optimizarea funcţionării CHE Clocotiş şi protecţia localităţilor din aval în cazul producerii viiturilor”, au transmis reprezentanţii ministerului, a relatat sursa citată.

De asemenea, alternativa de proiect selectată elimină fragmentările laterale şi longitudinale asupra râului Tismana, asigurând conectivitatea cursului de apă şi protejând funcţionarea ecosistemelor acvatice, iar măsurile de prevenire, reducere şi monitorizare a impactului asupra mediului sunt integrate atât pe perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în faza de operare a amenajării, potrivit News.ro.

"Prin această decizie, Ministerul Mediului reconfirmă că dezvoltarea infrastructurii energetice şi protecţia mediului nu sunt obiective opuse, ci pot fi integrate coerent atunci când proiectele sunt realizate corect, respectă legea şi se bazează pe evaluări riguroase şi transparente”, au transmis reprezentanţii instituţiei, potrivit News.ro.