Acţiunile europene din sectorul apărării au scăzut puternic marţi, după întâlnirea Trump-Zelenski

Acţiunile companiilor europene din domeniul apărării au înregistrat marţi scăderi semnificative, în contrast cu sentimentul pozitiv general de pe pieţele bursiere, după discuţiile purtate la Casa Albă între preşedintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi lideri europeni, transmite CNBC.

Indicele Stoxx Europe Aerospace and Defense a închis în scădere cu 2,58%, cu pierderi semnificative pentru grupul italian Leonardo (-10,1%), compania germană Hensoldt (-9,5%) şi producătorul de componente pentru tancuri Renk (-8,2%), potrivit sursei.

Trump a declarat că negocierile de pace pot avea loc chiar şi în condiţiile unui conflict activ, renunţând la cererea anterioară privind un armistiţiu imediat. El a mai anunţat planificarea unei întâlniri directe între Vladimir Putin şi Zelenski, urmată de un summit trilateral la care va participa şi el, relatează sursa citată.

Zelenski a adăugat că un pachet de garanţii de securitate pentru Ucraina - care ar putea include o achiziţie masivă de armament american - va fi formalizat în decurs de 7-10 zile.

În acelaşi timp, pieţele europene au avut o zi pozitivă per ansamblu, indicele regional Stoxx 600 crescând cu 0,73%, iar FTSE 100 din Marea Britanie atingând un nou record de închidere la 9189,22 puncte. Acţiunile JD Sports au condus câştigurile, cu un avans de 7%, după ce Deutsche Bank a majorat preţul-ţintă al titlului la 1 liră sterlină.

Pe Wall Street, sentimentul a fost mixt. Indicele Dow Jones a atins un nou record intraday, dar a cedat ulterior, înaintea discursurilor aşteptate din partea oficialilor Rezervei Federale, ce vor avea loc în cadrul simpozionului economic anual de la Jackson Hole.

Investitorii speră să obţină indicii privind deciziile de politică monetară din lunile următoare.

Potrivit instrumentului FedWatch de la CME, pieţele anticipează cu o probabilitate de 83% o reducere a dobânzii de referinţă cu 25 de puncte de bază la următoarea şedinţă a Fed din septembrie.