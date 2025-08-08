Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Acţiunile Intel au scăzut joi cu 3% după ce Trump cere demisia imediată a CEO-ului companiei

M.P.
Companii / 8 august, 07:44

Sursă: pixabay

Acţiunile Intel au scăzut joi, cu 3%, după ce preşedinteLE american Donald Trump a cerut demisia imediată a directorului general al companiei, Lip-Bu Tan, transmite CNBC, de la care precizăm următoarele.

Într-o postare pe platforma Truth Social, Trump a afirmat că ”Lip-Bu Tan este profund CONFLICTUAL şi trebuie să demisioneze imediat. Nu există altă soluţie pentru această problemă.”

Intel nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Tan a fost numit CEO al Intel în luna martie, într-o perioadă în care gigantul american al microcipurilor încerca să-şi revină după scăderea vânzărilor sub conducerea fostului director Pat Gelsinger.

Săptămâna aceasta, senatorul republican Tom Cotton (Arkansas) şi-a exprimat îngrijorarea privind legăturile lui Tan cu companii chineze şi a făcut referire la un dosar penal din trecut legat de Cadence Design Systems, companie pe care Tan a condus-o până în 2021. Într-o scrisoare adresată preşedintelui Intel, Cotton a cerut explicaţii privind „securitatea şi integritatea operaţiunilor Intel şi impactul lor potenţial asupra siguranţei naţionale a SUA”.

Senatorul a întrebat dacă Intel i-a cerut lui Tan să renunţe la participaţiile în companii din sectorul semiconductoarelor asociate Partidului Comunist Chinez, Armatei Populare de Eliberare şi altor entităţi considerate riscante din China.

Potrivit unei investigaţii Reuters din aprilie, Tan ar fi investit în mai multe companii chineze, unele cu legături directe sau indirecte cu armata chineză, fie personal, fie prin intermediul unor fonduri de investiţii.

Deşi Intel a depăşit aşteptările privind veniturile în al doilea trimestru al anului, compania a anunţat o serie de reduceri bugetare importante. Într-un memo intern, Tan a confirmat tăieri în divizia de fabricare de cipuri pentru terţi (foundry), care a înregistrat o pierdere operaţională de 3,17 miliarde de dolari.

Intel a anulat proiecte de fabrici planificate în Germania şi Polonia şi a consolidat operaţiunile de testare şi asamblare în Vietnam şi Malaezia. De asemenea, construcţia unei fabrici de cipuri în Ohio va fi încetinită, a mai anunţat CEO-ul.

