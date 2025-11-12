Acuzat de 142 de infracţiuni, primarul de opoziţie al Istanbulului riscă până la 2430 de ani de închisoare

Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, este oficial urmărit penal pentru 142 de infracţiuni, potrivit actului de acuzare publicat marţi de parchetul oraşului, potrivit news.ro.

În vârstă de 54 de ani, Imamoglu, arestat în martie pentru corupţie şi considerat liderul unei organizaţii criminale, riscă până la 2.430 de ani de închisoare.

Primarul celui mai mare oraş turc, candidat al principalului partid de opoziţie la următoarele alegeri prezidenţiale, este acuzat în special de fraudă, spălare de bani şi trucarea licitaţiilor, potrivit actului de acuzare de peste 3.700 de pagini.

Imamoglu, reprezentantul Partidului Republican al Poporului (CHP, social-democrat), cea mai mare forţă de opoziţie, neagă toate acuzaţiile aduse împotriva sa.

Liderul principalului partid de opoziţie turc a denunţat imediat o „ingerenţă judiciară flagrantă”.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi este un caz flagrant de ingerinţă judiciară în politică”, a scris pe X Özgur Özel, şeful Partidului Republican al Poporului, afirmând că justiţia încearcă să „împiedice” candidatura lui Ekrem Imamoglu la preşedinţie.

În total, 402 de suspecţi sunt vizaţi de actul de acuzare, care conţine, încă de la a patra pagină, o diagramă care îl arată pe Ekrem Imamoglu la conducerea unei reţele descrise drept „caracatiţă”. Printre cei peste 400 de suspecţi se află colaboratori apropiaţi ai primarului Istanbulului, arestaţi împreună cu acesta pe 19 martie şi acuzaţi că au participat la aceeaşi „organizaţie cu scop lucrativ”.

Procurorul general din Istanbul a afirmat marţi că această reţea a cauzat statului turc prejudicii de 160 de miliarde de lire (3,3 miliarde de euro) şi 24 de milioane de dolari (20,7 milioane de euro) pe parcursul unui deceniu.

Potrivit parchetului, primarul Istanbulului a creat această organizaţie cu scopul de a „prelua controlul asupra CHP” şi de a „genera fonduri pentru candidatura sa la alegerile prezidenţiale”.

Mai mulţi primari CHP din districtele Istanbulului şi preşedintele consiliului de administraţie al municipalităţii Istanbulului sunt, de asemenea, acuzaţi de diverse infracţiuni, printre care falsificarea licitaţiilor, spălarea de bani, tentativă de abuz de putere şi mită.

Avocatul principal al lui Ekrem Imamoglu, Mehmet Pehlivan, este acuzat la rândul său de „tentative de abuz de putere” în timpul „colectării de probe în favoarea” clientului său.

Actul de acuzare a fost transmis marţi unui tribunal din Istanbul care, dacă îl va aproba, va stabili data începerii procesului lui Imamoglu şi a co-inculpaţilor săi.

Procurorul din Istanbul, Akin Gurlek, a subliniat marţi în faţa jurnaliştilor că Ekrem Imamoglu, „în calitate de lider al unei organizaţii, (...) este, de asemenea, responsabil pentru crimele comise de alţii”. El a precizat că acesta va compărea în faţa tribunalului instalat în vasta închisoare Marmara, din Silivri, în estul Istanbulului, unde primarul este încarcerat în izolare.

Arestarea lui Imamoglu, calificată drept „lovitură de stat” de către CHP, a declanşat un val de proteste fără precedent în Turcia din 2013. Dar protestele zilnice au încetat în cele din urmă, după aproape 2000 de arestări.

În cadrul aceloraşi anchete, parchetul din Istanbul a declarat marţi că intenţionează să urmărească CHP pentru „încălcarea Constituţiei”, afirmând că listele sale electorale au fost transmise ilegal de către membri ai presupusei reţele conduse de Imamoglu.

Primarul încarcerat face, de asemenea, obiectul mai multor alte anchete şi şi-a văzut diploma universitară invalidată în martie, ceea ce i-a făcut de facto imposibilă candidatura la alegerile prezidenţiale.

Ultima procedură, de la sfârşitul lunii octombrie, îl vizează pentru „spionaj” în cadrul campaniei sale din 2019.

„Toate aceste procese au ca scop doar menţinerea candidatului nostru în închisoare”, a denunţat preşedintele CHP, Özgur Özel.