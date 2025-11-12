Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Acuzat de 142 de infracţiuni, primarul de opoziţie al Istanbulului riscă până la 2430 de ani de închisoare

S.B.
Internaţional / 12 noiembrie, 10:06

Acuzat de 142 de infracţiuni, primarul de opoziţie al Istanbulului riscă până la 2430 de ani de închisoare

Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, este oficial urmărit penal pentru 142 de infracţiuni, potrivit actului de acuzare publicat marţi de parchetul oraşului, potrivit news.ro.

În vârstă de 54 de ani, Imamoglu, arestat în martie pentru corupţie şi considerat liderul unei organizaţii criminale, riscă până la 2.430 de ani de închisoare.

Primarul celui mai mare oraş turc, candidat al principalului partid de opoziţie la următoarele alegeri prezidenţiale, este acuzat în special de fraudă, spălare de bani şi trucarea licitaţiilor, potrivit actului de acuzare de peste 3.700 de pagini.

Imamoglu, reprezentantul Partidului Republican al Poporului (CHP, social-democrat), cea mai mare forţă de opoziţie, neagă toate acuzaţiile aduse împotriva sa.

Liderul principalului partid de opoziţie turc a denunţat imediat o „ingerenţă judiciară flagrantă”.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi este un caz flagrant de ingerinţă judiciară în politică”, a scris pe X Özgur Özel, şeful Partidului Republican al Poporului, afirmând că justiţia încearcă să „împiedice” candidatura lui Ekrem Imamoglu la preşedinţie.

În total, 402 de suspecţi sunt vizaţi de actul de acuzare, care conţine, încă de la a patra pagină, o diagramă care îl arată pe Ekrem Imamoglu la conducerea unei reţele descrise drept „caracatiţă”. Printre cei peste 400 de suspecţi se află colaboratori apropiaţi ai primarului Istanbulului, arestaţi împreună cu acesta pe 19 martie şi acuzaţi că au participat la aceeaşi „organizaţie cu scop lucrativ”.

Procurorul general din Istanbul a afirmat marţi că această reţea a cauzat statului turc prejudicii de 160 de miliarde de lire (3,3 miliarde de euro) şi 24 de milioane de dolari (20,7 milioane de euro) pe parcursul unui deceniu.

Potrivit parchetului, primarul Istanbulului a creat această organizaţie cu scopul de a „prelua controlul asupra CHP” şi de a „genera fonduri pentru candidatura sa la alegerile prezidenţiale”.

Mai mulţi primari CHP din districtele Istanbulului şi preşedintele consiliului de administraţie al municipalităţii Istanbulului sunt, de asemenea, acuzaţi de diverse infracţiuni, printre care falsificarea licitaţiilor, spălarea de bani, tentativă de abuz de putere şi mită.

Avocatul principal al lui Ekrem Imamoglu, Mehmet Pehlivan, este acuzat la rândul său de „tentative de abuz de putere” în timpul „colectării de probe în favoarea” clientului său.

Actul de acuzare a fost transmis marţi unui tribunal din Istanbul care, dacă îl va aproba, va stabili data începerii procesului lui Imamoglu şi a co-inculpaţilor săi.

Procurorul din Istanbul, Akin Gurlek, a subliniat marţi în faţa jurnaliştilor că Ekrem Imamoglu, „în calitate de lider al unei organizaţii, (...) este, de asemenea, responsabil pentru crimele comise de alţii”. El a precizat că acesta va compărea în faţa tribunalului instalat în vasta închisoare Marmara, din Silivri, în estul Istanbulului, unde primarul este încarcerat în izolare.

Arestarea lui Imamoglu, calificată drept „lovitură de stat” de către CHP, a declanşat un val de proteste fără precedent în Turcia din 2013. Dar protestele zilnice au încetat în cele din urmă, după aproape 2000 de arestări.

În cadrul aceloraşi anchete, parchetul din Istanbul a declarat marţi că intenţionează să urmărească CHP pentru „încălcarea Constituţiei”, afirmând că listele sale electorale au fost transmise ilegal de către membri ai presupusei reţele conduse de Imamoglu.

Primarul încarcerat face, de asemenea, obiectul mai multor alte anchete şi şi-a văzut diploma universitară invalidată în martie, ceea ce i-a făcut de facto imposibilă candidatura la alegerile prezidenţiale.

Ultima procedură, de la sfârşitul lunii octombrie, îl vizează pentru „spionaj” în cadrul campaniei sale din 2019.

„Toate aceste procese au ca scop doar menţinerea candidatului nostru în închisoare”, a denunţat preşedintele CHP, Özgur Özel.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 12 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 noiembrie
Ediţia din 12.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3934
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7726
Gram de aur (XAU)Gram de aur584.9749

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb