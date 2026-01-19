Acuzaţii dure la vârful fotbalului mondial

English Version

Fostul preşedinte al UEFA, Michel Platini, a lansat un atac extrem de dur la adresa actualului preşedinte al FIFA, Gianni Infantino, pe care îl acuză că a concentrat puterea şi a diminuat democraţia internă a forului fotbalistic mondial. Declaraţiile au fost făcute într-un interviu publicat de The Guardian. Potrivit lui Platini, Infantino s-ar fi transformat radical după pandemia de Covid-19, perioadă pe care o consideră un punct de cotitură în modul de conducere al FIFA. „A fost un bun număr doi, dar nu un bun număr unu. A făcut o treabă foarte bună la UEFA, însă are o problemă: îi plac cei bogaţi şi cei puternici, cei care au bani. E în firea lui”, a declarat Platini despre Infantino, care i-a fost secretar general între 2009 şi 2015, în perioada în care francezul conducea UEFA. Fostul mare fotbalist susţine că, odată ajuns la conducerea FIFA, Infantino a abandonat practicile democratice: „Aşa era ca număr doi, dar pe vremea aceea nu era şeful. Din păcate, Infantino a devenit autocrat de la pandemie încoace”, a afirmat Platini.

• Comparaţie surprinzătoare cu Sepp Blatter

În mod paradoxal, Platini îl prezintă într-o lumină mai favorabilă pe Sepp Blatter, preşedintele FIFA între 1998 şi 2015, înlăturat ulterior în urma unui scandal de corupţie. „Există mai puţină democraţie decât pe vremea lui Blatter. Puteţi spune ce vreţi despre el, dar principala lui problemă era că voia să rămână la FIFA pe viaţă. Era un om bun pentru fotbal”, a declarat fostul triplu câştigător al Balonului de Aur. Relaţia dintre Platini şi Infantino este marcată de un conflict deschis care durează de aproape un deceniu. Platini îl suspectează pe actualul preşedinte FIFA şi pe apropiaţii acestuia că ar fi contribuit la eliminarea sa din cursa pentru şefia forului mondial în 2015. Contextul îl reprezintă o plată controversată de 2 milioane de franci elveţieni (aproximativ 1,8 milioane de euro), efectuată de FIFA în 2011, la ordinul lui Sepp Blatter, către Platini, fără o justificare contractuală scrisă. Cazul a dus la anchete penale şi la suspendarea ambilor oficiali. Deşi Blatter şi Platini au fost achitaţi definitiv în 2025 de instanţele elveţiene, consecinţele pentru fostul preşedinte UEFA au fost majore. Acesta a fost suspendat iniţial pentru opt ani de Comitetul de Etică al FIFA, sancţiune redusă ulterior la şase ani şi apoi la patru ani de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Platini susţine că a fost victima unei manevre deliberate pentru a-i bloca accesul la conducerea FIFA. „Eram destinat să devin preşedintele FIFA. Toate acestea s-au întâmplat pentru că nu au vrut asta. Această suspendare a fost o nedreptate gravă şi, în cele din urmă, a fost una politică. Un grup de oameni a decis să mă omoare”, a spus fostul oficial. La sfârşitul lunii noiembrie, Platini a intentat un proces de defăimare împotriva a trei foşti oficiali FIFA, încercând să îşi repare imaginea afectată de scandalurile din ultimul deceniu.