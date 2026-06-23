Adrian Vascu, Veridio: „Reforma privind impozitarea proprietăţilor în funcţie de valoarea de piaţă a fost eliminată din PNRR din motive lesne de înţeles”

Reforma privind impozitarea proprietăţilor în funcţie de valoarea de piaţă a fost eliminată din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), după negocierile purtate de Guvern cu Comisia Europeană. Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a precizat că România nu renunţă la această reformă, ci o va implementa în afara condiţionalităţilor din PNRR.

Decizia a fost adoptată din motive lesne de înţeles, apreciază Adrian Vascu, senior partner Veridio. Specialistul a scris, pe pagina sa de Facebook: „Este bine că nu se mai condiţionează primirea banilor şi de respectarea acestui jalon. Desigur că nu s-a renunţat la idee, doar s-a amânat. Cât timp? Vom vedea. Eu cred că preţ de câţiva ani. Ce înseamnă această ştire pentru contribuabili, cel puţin pentru anul 2027? În esenţă, pentru persoanele fizice care deţin clădiri rezidenţiale nu vor interveni alte modificări după creşterile de anul trecut. E posibilă o cerinţă privind actualizarea la inflaţie. Nu cred că ne putem aştepta la reduceri de impozite.

Pentru persoanele juridice care deţin clădiri rezidenţiale urmează să vedem dacă va funcţiona de anul viitor eliminarea acestor tipuri de clădiri şi considerarea lor ca nerezidenţiale, indiferent care le este utilizarea. Această măsură a fost vehiculată şi anul trecut şi a fost eliminată în ultimul moment. Aplicarea ei ar însemna o creştere a impozitului care poate fi de circa 10 ori”.

Pentru clădirile nerezidenţiale, indiferent de tipul proprietarului, impozitele se vor calcula pe aceeaşi procedură ca în prezent, nu se întrevăd modificări metodologice, apreciază evaluatorul. Acesta susţine: "O eventuală modificare în jos a impozitelor poate proveni, totuşi, dacă nu se va mai aplica interdicţia pentru autorităţile locale de a coborî cota de impozitare sub cea din anul anterior şi unele primării vor ajusta aceste cote. Desigur că ele pot fi şi crescute, ceea ce poate conduce la creşteri de impozite fără modificarea valorii impozabile”.

Pentru evaluatorii autorizaţi nu se anunţă modificări semnificative în 2027 faţă de modalitatea de evaluare din anul 2026, spune Adrian Vascu, adăugând: "Forma finală a Codului fiscal o vom vedea probabil în toamnă şi vom afla dacă vor mai exista totuşi modificări de ultimă oră.

Eliminarea dintre jaloanele PNRR a redus presiunea oricărei modificări de lege în acest domeniu, mai ales că motivul principal al schimbării sistemului de impozitare era ca impozitele să crească. Acesta a fost atins prin modificările abrupte şi directe din 2026.

Continuitatea despre care se vorbeşte, că nu s-a renunţat la ideea trecerii la „valoarea de piaţă”, rămâne valabilă, cu efecte în modalitatea de lucru (şi asta mai necesită timp) şi nu neapărat în alte modificări de impozite. Eventual, reaşezări.

La ce mă aştept să se modifice este eliminarea obiectivului de „valoare de piaţă” şi înlocuirea lui cu sintagma corectă, care poate fi aplicată, de „valoarea de impozitare”, bazată pe metode statistice şi automate de evaluare”.