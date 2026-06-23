Alin Tişe: „Guvernul pierde bani din PNRR, dar ignoră proiectele Clujului”

Guvernul finalizează discuţiile privind modificarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, proces care aduce o diminuare de 1,2 miliarde de euro din fondurile alocate iniţial din cauza includerii unor proiecte neconcordante pe listele de finanţare, potrivit unui comunicat de presă emis de Consiliul Judeţean din Cluj, remis redacţiei.

Decizia afectează în mod direct proiectul pentru construirea Spitalului Monobloc Pediatric din Cluj-Napoca, unitate medicală eliminată din program în urma modificării Ghidului de Finanţare. Unitatea medicală asigură servicii pentru întreaga regiune de Nord-Vest, statisticile din anul 2025 arătând că doar 59% dintre copiii trataţi locuiesc în judeţul Cluj, în timp ce restul pacienţilor provin din Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi Bihor, conform sursei citate.

„Am apelat la toţi miniştrii Sănătăţii şi la prim-miniştrii din ultimii ani, arătându-le că Spitalul de Copii din Cluj este un spital regional, doar jumătate dintre copiii trataţi fiind din Cluj, restul provenind din întreaga regiune de Nord-Vest şi din întreaga ţară”, afirmă Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, se arată în comunicatul de presă.

Autorităţile judeţene transmit notificări oficiale către asociaţiile de părinţi din regiune pentru prezentarea situaţiei financiare şi solicită demisia oficialilor responsabili de gestionarea fondurilor destinate infrastructurii spitaliceşti, potrivit sursei citate.

În prezent, lucrările de execuţie la Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj-Napoca continuă exclusiv prin alocări din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Cluj, fără sprijin financiar de la bugetul de stat, conform sursei menţionate.