Adunarea Naţională a Franţei a votat suspendarea reformei pensiilor până în 2028

Adunarea Naţională a Franţei a aprobat miercuri, cu 255 de voturi pentru şi 146 împotrivă, suspendarea reformei pensiilor adoptate în 2023, una dintre măsurile simbol ale celui de-al doilea mandat al preşedintelui Emmanuel Macron, potrivit AFP.

Proiectul, sprijinit de socialişti, ecologişti şi Rassemblement National (RN), cu abţinerea deputaţilor partidului prezidenţial Renaissance, amână aplicarea creşterii vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani până în ianuarie 2028. În schimb, Franţa Nesupusă şi comuniştii au votat împotrivă, denunţând o simplă „decalare” a reformei.

Suspendarea, propusă în octombrie de premierul Sebastien Lecornu pentru a detensiona scena politică, va permite generaţiei născute în 1964 să se pensioneze la 62 de ani şi 9 luni, cu 170 de trimestre de cotizare, faţă de 63 de ani şi 171 de trimestre, cum era prevăzut iniţial.

Guvernul estimează că această măsură va costa 100 de milioane de euro în 2026 şi 1,4 miliarde în 2027, putând ajunge la 1,9 miliarde de euro odată extinsă la alte categorii. Suspendarea are loc în contextul în care Franţa se confruntă cu cel mai ridicat deficit public din zona euro şi o datorie naţională de aproape 3.500 de miliarde de euro.