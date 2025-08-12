Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ADVERTORIAL Back to School: Alege un rucsac pentru şcoală de la JD Sports

Media-Advertising / 12 august, 11:21

Back to School: Alege un rucsac pentru şcoală de la JD Sports

Început nou - accesorii noi. Înainte să înceapă orele, pregăteşte-ţi rucsacul. Simplu, ideal pentru orice outfit, rezistent şi practic. Acestea sunt caracteristici importante, dar cum le bifezi pe toate? Avem câteva pro tips pentru tine. Află de la JD Sports cum poţi căuta şi alege cel mai bun rucsac pentru anul şcolar (sau universitar).

Rucsacuri pentru şcoală - cum să-ţi alegi unul?

Fă-ţi un plan atunci când mergi la cumpărături. Acest lucru este important deoarece rucsacurile pentru şcoală sunt disponibile pe o mare varietate de mărimi, variante şi modele, pentru ca tu să alegi cu uşurinţă. Oricine a intrat într-un magazin şi a văzut că există o mulţime de opţiuni ştie exact despre ce vorbim. Indiferent dacă alegi un rucsac pentru tine sau pentru copii, stabileşte câteva caracteristici esenţiale pentru rucsacul perfect:

Culoarea

Capacitatea

Numărul şi poziţionarea buzunarelor şi compartimentelor

Partea din spate cu întăritură

Bretelele reglabile de umăr

Mânerul pentru transport

Deci, vorbim despre caracterul practic şi primul lucru asupra căruia trebuie să ne hotărâm este culoarea? Da, începem cu culoarea, pentru că oricum în magazin te va atrage culoarea ta preferată. Alege o culoare luând în considerare cât de repede murdăreşti accesoriile pe aceeaşi nuanţă. Poate că un model pe clasicul negru este cea mai bună opţiune în acest caz?

Asigură-te că stabileşti cât de mare să fie rucsacul pe care îl cauţi. Capacitatea şi buzunarele suplimentare sunt folositoare pentru organizarea rucsacului tău, dar pot fi mai puţin necesare dacă îţi iei cu tine doar câteva lucruri în fiecare zi. De asemenea, nu uita nici de design, adică de elementele precum întăritura de la spate sau compartimentul pentru laptop. Lungimea bretelelor rucsacului poate fi de obicei reglată, dar nu uita să verifici distanţa dintre ele şi lăţimea acestora. În final: mânerul pentru transport. Evident, îţi ţii rucsacul în spate, dar îţi garantăm că vei aprecia întotdeauna faptul că îl poţi muta rapid, ridica sau agăţa într-un anumit loc. Acesta este un element de bază de care nu trebuie să uiţi.

Back to School: Alege un rucsac pentru şcoală de la JD Sports

Misiunea ta: un rucsac confortabil pentru outfitul tău

Rucsacurile sunt accesorii şi, prin urmare, îţi completează outfitul, întrucât sunt purtate de obicei în fiecare zi. Provocarea este alegerea unui model care să arate grozav cu diferite outfituri, dar care să fie confortabil la purtare şi practic. Nu-ţi face griji, însă, pentru că poţi găsi unul care combină toate caracteristicile de mai sus.

Back to School: Alege un rucsac pentru şcoală de la JD Sports

Design de top

La JD Sports găseşti modele de la brandurile de top: de la Nike şi adidas, până la The North Face şi versiunile evergreen pentru liceeni de la Vans. Alege-ţi vibe-ul, culoarea sau caută un model cu logoul tău preferat. Cea mai sigură alegere o reprezintă rucsacurile în culori uni. De asemenea, poţi alege un imprimeu dacă îţi place stilul streetwear maximalist sau dacă acel model a atras atenţia copilului pentru care alegi rucsacul.

Cu siguranţă că negrul predomină în rândul modelelor disponibile la JD Sports. Pe de o parte, este un accesoriu stradal de bază, iar pe de altă parte reprezintă o opţiune foarte practică pentru purtare zilnică. Un rucsac pe o culoare închisă este mai uşor de întreţinut. Murdăria de pe suprafaţa lui este mai puţin vizibilă. Iar cel mai important lucru pe care să-l iei în considerare este faptul că rucsacurile negru se potrivesc cu absolut orice. Nu-ţi vine să crezi? Convinge-te personal.

Back to School: Alege un rucsac pentru şcoală de la JD Sports

Confort pe durata întregii zile

Un rucsac confortabil corespunde cu tot ceea ce ai nevoie Pare evident, dar e uşor să uiţi de asta atunci când îţi cumperi un rucsac. Alege un model care te va ajuta să iei cu tine mai multe lucruri: cărţi, un laptop, pachetul cu prânzul... Un rucsac versatil este foarte util şi la sală sau într-o călătorie de weekend. Poate îţi place să-ţi ţii cumpărăturile într-un rucsac sau eşti în căutarea opţiunii perfecte pentru bicicleta ta? Vrei un model cu întăritură la spate şi compartimente sau poate că îţi cauţi un rucsac cu şnur? Totul contează.

Descoperă cele mai populare modele:

The North Face Jester

Vans Old Skool Classic

Nike Element

Hoodrich Icarus

Back to School: Alege un rucsac pentru şcoală de la JD Sports

Cum să cumperi un rucsac pentru un copil? Câteva sfaturi

Să alegi un rucsac pentru tine e un lucru. Să cumperi împreună cu un copil este cu totul altă poveste. Cel mai important sfat pe care îl vei aplica nu doar atunci când alegi rucsacuri pentru şcoală, ci şi îmbrăcăminte şi încălţăminte: cumpără din magazine. E mai uşor să cumperi dintr-un magazin. Vezi cum arată rucsacul, iar copilul îl poate proba. Acesta va fi cel mai uşor mod de a verifica dacă distanţa dintre bretele şi mărimea rucsacului sunt confortabile. Înainte de a merge la cumpărături, merită să faci o căutare rapidă online. Descoperă cele mai bune opţiuni pe care vrei să le vezi la faţa locului. De asemenea, poţi verifica dacă rucsacul selectat este disponibil în magazinul ales de tine. Nu uita, atunci când cumperi din magazin, te poţi baza şi pe ajutorul angajaţilor şi pe informaţiile tehnice despre produs.

E timpul să te pregăteşti pentru întoarcerea la şcoală? Vino la JD Sports. Alege un rucsac nou pentru tine sau pentru copii. Caută online sau în magazinul din oraşul tău.

Back to School: Alege un rucsac pentru şcoală de la JD Sports

