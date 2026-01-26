ADVERTORIAL Ce înseamnă chirurgia robotică şi când este recomandată

Chirurgia robotică reprezintă una dintre cele mai avansate inovaţii din medicina contemporană. Această tehnică, ce combină expertiza chirurgului cu tehnologia de ultimă generaţie, permiţând intervenţii complexe prin incizii foarte mici şi vizualizare tridimensională de mare rezoluţie. În esenţă, chirurgia robotică nu înlocuieşte medicul, ci îi oferă un set de instrumente superioare pentru a îmbunătăţi rezultatele intervenţiilor chirurgicale şi pentru a reduce riscurile pentru pacient.

Ce înseamnă chirurgia robotică

Chirurgia robotică reprezintă cea mai avansată formă de chirurgie minim invazivă disponibilă în prezent, în care chirurgul controlează, de la o consolă, un sistem robotic sofisticat care manevrează instrumente miniaturizate în corpul pacientului. De exemplu, la MedLife se găseşte robotul Da Vinci. Acest sistem complex este compus din trei elemente principale: consola chirurgului, cartul pacientului (echipat cu braţe robotice) şi unitatea de vizualizare 3D.

Medicul stă la consola aflată în apropierea mesei de operaţie. De acolo, el manevrează braţele robotice care reproduc mişcările cu o precizie superioară şi elimină tremuratul natural al mâinilor umane. În plus, un sistem de imagistică 3D măreşte structurile anatomice, oferind o vizualizare detaliată şi tridimensională a zonei operate.

Important de reţinut este faptul că robotul nu ia decizii şi nu efectuează mişcări programate. Fiecare gest al braţului robotic este rezultatul direct al unei mişcări efectuate de chirurg la consolă. Tehnologia are însă rolul de a filtra tremorul inerent al mâinii umane şi de a scala mişcările, transformând gesturile largi în manevre extrem de fine.

Beneficiile chirurgiei robotice

Avantajele acestei tehnologii se resimt atât la nivelul medicului, cât şi, mai ales, la nivelul pacientului.

Pentru pacient, chirurgia robotică înseamnă:

- incizii minime: în loc de tăieturi mari, se folosesc orificii de doar câţiva milimetri;

- durere scăzută: traumatismele asupra ţesuturilor sunt mult diminuate, reducând drastic necesarul de analgezice postoperatorii;

- sângerare redusă: precizia chirurgicală permite cauterizarea extrem de fină a vaselor de sânge, minimizând riscul de hemoragie şi necesitatea transfuziilor;

- recuperare rapidă: majoritatea pacienţilor se pot întoarce la activităţile cotidiene mult mai repede decât în cazul chirurgiei clasice, timpul de spitalizare fiind scurtat semnificativ;

- risc minim de complicaţii: manipularea delicată a organelor şi vizibilitatea excelentă reduc riscul de infecţii sau leziuni accidentale ale structurilor nervoase adiacente.

Pentru medic, avantajele chirurgiei robotice sunt:

- vizualizare 3D HD: camera robotului furnizează imagini tridimensionale, extrem de detaliate, ceea ce ajută chirurgul să identifice structuri anatomice delicate şi să opereze cu precizie;

- ergonomie: chirurgul operează aşezat, ceea ce reduce oboseala în timpul intervenţiilor lungi.

Când este recomandată chirurgia robotică

Chirurgia robotică nu este potrivită pentru toate situaţiile, dar există numeroase indicaţii unde aceasta oferă beneficii semnificative:

Intervenţii ginecologice complexe

Chirurgia robotică este utilizată frecvent pentru tratamentul afecţiunilor ginecologice, cum ar fi endometrioza profundă, cancerul genital sau alte patologii complexe ale uterului şi ovarelor. Vizualizarea detaliată şi manevrabilitatea braţelor robotice fac mai uşoară excizia precisă a ţesuturilor bolnave fără afectarea structurilor sănătoase.

Afecţiuni urologice şi oncologice

În urologie, robotul da Vinci este folosit pentru intervenţii asupra prostatei, rinichilor sau vezicii urinare - în special în cazurile de tumori sau malformaţii care necesită efort operator extins. De asemenea, chirurgia robotică oferă rezultate bune în tratamentul unor tipuri de cancer.

Chirurgia peretelui abdominal şi a herniilor

Reparaţiile complexe ale peretelui abdominal sau tratamentul herniilor pot beneficia de precizia sistemului robotic. Reducerea traumei ţesuturilor contribuie la o recuperare mai rapidă şi la un risc redus de recidivă.

Alte specialităţi chirurgicale

Chirurgia robotică este extinsă şi în alte domenii, cum ar fi chirurgia generală, toracică sau bariatrică, atunci când structurile anatomice sunt greu accesibile sau când se doreşte minimizarea complicaţiilor şi a timpului de recuperare.

Criterii de selecţie a pacienţilor

Decizia de a recurge la chirurgia robotică se bazează pe evaluarea clinică a pacientului, pe tipul afecţiunii şi pe experienţa echipei chirurgicale. Medicul specialist va discuta beneficiile şi riscurile aferente, precum şi opţiunile alternative existente, pentru a stabili cea mai potrivită conduită terapeutică pentru fiecare caz.

MedLife dispune de chirurgie robotică în mai multe spitale din reţea, inclusiv în spitalele din Bucureşti, Cluj şi Sibiu.

Chirurgia robotică reprezintă un salt uriaş în îngrijirea pacienţilor, transformând intervenţii care odinioară necesitau săptămâni de recuperare în proceduri mult mai uşor de suportat. Deşi necesită o pregătire intensivă a echipei medicale şi investiţii tehnologice majore, rezultatele clinice - de la siguranţa intraoperatorie la calitatea vieţii post-chirurgicale - fac din această metodă alegerea preferată pentru pacienţii care caută cele mai bune rezultate posibile.

Disclaimer: Acest articol are scop informativ şi nu înlocuieşte consultul medical de specialitate. Pentru recomandări personalizate, adresează-te unui medic chirurg.

Surse:

1. https://www.medlife.ro/chirurgie-robotica

https://www.medlife.ro/chirurgie-robotica-da-vinci