ADVERTORIAL Paşii pentru a înfiinţa o firmă în România

Înfiinţarea unei societăţi în Romania nu mai este demult o procedură complicată şi de lungă durată mai ales că multe dintre etapele sale pot fi realizate online. Dar ce presupune înmatricularea unei firme în ziua de azi? Mai întâi de toate, alegerea tipului potrivit de societate, urmată de paşii descrişi în articolul de mai jos.

Alegerea şi rezervarea denumirii comerciale

Primul pas în înmatricularea unei societăţi, indiferent de tipul acesteia, este stabilirea şi rezervarea numelui. Acesta trebuie să fie unic, astfel că este recomandată alegerea a cel puţin 3 denumiri pentru a evita refuzul Registrului Comerţului. De asemenea, numele dorit poate fi verificat, astfel încât să se evite surprizele neplăcute.

Procedura se poate realiza online şi poate dura maximum două zile. De aici începe înregistrarea firmei în Romania. Iar pentru o înmatriculare simplă, antreprenorii pot accesa platforma La Registru, de îndată ce au toate actele necesare înfiinţării, inclusiv sediul social stabilit.

Stabilirea sediului social

Al doilea pas la înmatricularea firmei este găsirea sediului social. Acesta poate fi o proprietate a unuia dintre asociaţi, una închiriată sau chiar un serviciu de găzduire a sediului social, în funcţie de necesitate şi de timpul disponibil.

Deschiderea contului bancar

Pentru depunerea capitalului social, o firmă are nevoie de un cont bancar. Acesta poate fi deschis la orice bancă, în funcţie de nevoile antreprenorilor, iar în urma acestui pas trebuie obţinut un extras de cont în care să apară suma aferentă capitalului depus.

Pregătirea documentelor pentru înfiinţare

Pregătirea actelor pentru înfiinţarea unei firme româneşti rămâne probabil una dintre cele mai consumatoare de timp etape, însă şi aceasta poate fi redusă cu o informare temeinică. Astfel, următoarele documente sunt necesare pentru completarea dosarului de înmatriculare:

• cererea-tip de înregistrare;

• copii după actele de identitate ale asociaţilor/acţionarilor şi administratorului;

• declaraţii pe propria răspundere a acţionarilor/asociaţilor, administratorului său a beneficiarului real, dacă este cazul;

• Actul Constitutiv în cazul unui SRL, SA sau o cerere standard pentru un PFA;

• dovada sediului social;

• specimenul de semnătură al administratorului;

• dovada depunerii capitalului social;

• chitanţele aferente plaţii taxelor de înmatriculare.

Acestea pot fi depuse la Registrul Comerţului în persoană, online sau pot fi trimise prin poştă. În baza acestor documente, va fi eliberat Certificatul de Înmatriculare.

Înregistrarea în scopuri fiscale

Pentru a funcţiona legal, o firmă românească are nevoie şi de un Cod Unic de Identificare (CUI) care se obţine de la ANAF. Înregistrarea la această instituţie se face în termen de cel mult 30 de zile de la înfiinţarea firmei.

Pe lângă înregistrarea în scopuri fiscale, se poate obţine şi codul de TVA, dacă se estimează că firma va avea o cifră de afaceri anuală peste plafonul de scutire pentru înregistrarea pentru TVA.

Obţinerea de autorizaţii de funcţionare

În funcţie de activităţile desfăşurate de firmă, este nevoie şi de obţinerea anumitor autorizaţii şi avize de funcţionare. Printre cele standard se regăsesc cele de la:

• primarie;

• Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;

• Agenţia de Protecţie a Mediului.

Pe lângă acestea, poate fi nevoie şi de autorizaţii specifice anumitor activităţi, astfel că este bine de ştiut de la început care sunt toate avizele necesare.

Înfiinţarea unei firme în România a devenit destul de rapidă, în special după modernizarea multor etape în procesul de înmatriculare. În afara alegerii tipului de societate, majoritatea etapelor pot fi parcurse rapid, iar pentru cei care nu au timp să meargă la Registrul Comerţului, există platforme dedicate pe care pot încărca documentele pentru verificare şi înmatriculare, astfel încât să se concentreze pe aspecte mai practice ale viitoarelor lor afaceri.